LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'nın gönüllüleri maratonlarda farkındalık oluşturmak ve Lösemili Çocuklara bağış toplamak için Koşar Adım LÖSEV Takımı oluşturdu.

İSTANBUL (İGFA) - Bu yıl da 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'na denk gelen maratonda, yaklaşık 700 gönüllü koşucu, Lösemi ve Kanser tedavisi gören çocuklara umut olmak için Koşar Adım LÖSEV ile koştu.

Her yıl farklı maratonlarda gönüllüler hem sağlıklı yaşama dikkat çekiyor hem de lösemi ve kanserle mücadele eden miniklerin hayatına dokunuyor.

Yaşıtları okullarda eğitim alıp spor ve sanatla buluşup sosyal ve kültürel anlamda gelişirken, Lösemi ve Kanser tedavisi gören minikler ise hastane odalarında, kapalı kapılar ardında hastalıkla mücadele ediyor.

LÖSEV, hiçbir çocuğun eğitim hakkından mahrum kalmaması için eğitim konusunda projeler üretiyor.

'Canım Kardeşim Ders Evleri' projesiyle Türkiye'deki Lösemi ve Kanser ile mücadele eden ve eğitime ulaşamayan çocukları etütlerle desteklerken okul müfredatına uygun dersler veriyor. LSV Eğitim Kurumları ile de kolej statüsünde eğitimlerle dezavantajlı çocukları hayata hazırlıyor.

Lösemili Çocukların eğitimlerine destek olmak amacıyla başlatılan bağış kampanyaları 30 Kasım tarihine açık kalmaya devam edecek.

LÖSEV, destekleriyle her zaman yanında olan tüm gönüllülerine, kurumlara katılımları için teşekkür ederken, bu anlamlı etkinliğe verdikleri katkıdan dolayı tişört sponsoru olan MaratonSpor'a ayrıca teşekkürlerini sundu.