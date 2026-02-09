Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların toplu taşıma hizmetlerinden daha konforlu ve güvenli bir şekilde yararlanabilmesi amacıyla il genelindeki duraklarda yenileme çalışmalarına hız verdi.

MANİSA (İGFA) - Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararları doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında çevresel faktörlerle yıpranmış ve kullanım ömrünü tamamlamış duraklar yenilenirken, ihtiyaç duyulan noktalara modern durakların montajı yapılıyor.

MONTAJI TAMAMLANAN DURAKLAR VATANDAŞIN HİZMETİNE SUNULDU

17 ilçe ve 1.089 mahallede toplu taşıma altyapısını modernize etmeyi hedefleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılı yatırım planı çerçevesinde şu ana kadar 25 adet sac panel durağın montajını tamamladı. Yetkililer, vatandaşların talepleri ve planlamalar doğrultusunda durak yenileme çalışmalarının il genelinde kesintisiz devam edeceğini belirtti.