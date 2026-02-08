Bunlar da ilginizi çekebilir

Başsavcılık açıklamasında, kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla gelişmelerin şeffaf bir şekilde paylaşılacağı vurgulanırken, adli sürecin devam ettiği kaydedildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildiği bildirildi. Soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.

xİSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi'nde zabıta memuru olarak görev yapan B.Y. hakkında, bir otel sahibi A.İ.'den ruhsat işlemlerine ilişkin rüşvet aldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

