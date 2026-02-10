Türkiye Belediyeler Birliği koordinesinde Nevşehir Belediyesi personeline yönelik olarak 'Resmi Yazışma Kuralları' eğitimi gerçekleştirildi.

NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün eğitim hizmetleri çalışmaları kapsamında, personelin resmî yazışma süreçlerine ilişkin bilgi ve uygulama yeterliliklerinin artırılması amacıyla, Türkiye Belediyeler Birliği Yazı İşleri Müdürü Dr. Mehmet Akif Kumtepe tarafından 'Resmî Yazışma Kuralları' konulu eğitim düzenlendi.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Kadın ve Aile Hizmetleri Birimi konferans salonunda düzenlenen eğitim kapsamında; resmî yazışmalarda uyulması gereken usul ve esaslar, yazı dili ve anlatım kuralları, sayı, tarih ve konu düzeni, dağıtım ve imza süreçleri ile resmî yazışmalarda sıkça karşılaşılan hatalar ele alınırken mevzuata uygun yazışma örnekleri üzerinden uygulamaya yönelik bilgilendirmelerde bulunuldu.