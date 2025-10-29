Adapazarı-Arifiye hattında seferlerine geçen yıl yeniden başlayan ADARAY, bir yılda bir milyon yolcu taşıyarak güvenli ve konforlu ulaşımın adresi oldu. Büyükşehir, ADARAY'ın 1 yılda 1 milyon yolcu taşıdığını açıkladı.

SAKARYA (İGFA) - Geçtiğimiz yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yeniden hizmete başlayan ADARAY, birinci yılını önemli bir başarıyla tamamladı. Adapazarı ile Arifiye arasında sefer yapan ADARAY, ilk yılında toplam 1 milyon yolcu taşıyarak şehir içi ulaşımda önemli bir alternatif haline geldi.

Arifiye-Adapazarı arası 15 dakika

Günde 19 gidiş ve 19 dönüş olmak üzere toplam 38 sefer düzenleyen ADARAY, yaklaşık 15 dakikalık sefer süresiyle vatandaşlara hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sunarak, vatandaşların en çok tercih ettiği ulaşım seçeneği oldu.

ADARAY'a yoğun ilgi

Konuyla ilgili Ulaşım Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Vatandaşlarımızın şehir içi ulaşımda hızlı ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmesi için hizmete yeniden kazandırdığımız ADARAY, kısa sürede yoğun ilgi gördü. İlk yılında 1 milyon yolcuya ulaşmamız, halkımızın bu hizmetten ne kadar memnun olduğunu gösteriyor. Vatandaşlarımızın teveccühüne layık olmak için ulaşım altyapımızı güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz' ifadelerine yer verildi.