TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi'nde, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen genel kurul toplantısının ardından 21. Dönem Yönetim Kurulu mazbata töreni ve ilk yönetim kurulu toplantısı yapıldı.

BURSA (İGFA) - Düzenlenen genel kurulun ardından güven tazeleyerek yeniden TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanlığı'na seçilen Şirin Rodoplu Şimşek ve yönetim kurulu üyeleri, Şube Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle mazbatalarını 21. Genel Kurul Divan Başkanı M. Orhan Efe'nin elinden aldılar.

Genel kurul sürecinin oldukça verimli geçtiğini ifade eden Başkan Şirin Rodoplu Şimşek, 'Genel Kurul Toplantımız, meslektaşlarımızın mimarlık meslek ortamına ilişkin önerilerini sunduğu kapsamlı bir değerlendirme toplantısı niteliğinde gerçekleşti. Yeniden göreve gelmenin heyecanını yaşıyoruz. Komite ve komisyonlarımızla birlikte kentimiz, mesleğimiz ve meslektaşlarımız adına projeler üretmeye ve faaliyetlerimizi hız kesmeden sürdürmeye devam edeceğiz' dedi.

TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi'nin yeni yönetim kurulunun ilk toplantısında yapılan görev dağılımında; Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Şirin Rodoplu Şimşek, 2. Başkanlığa Murat Emrah Saka, Sekreter Üyeliğe Aytül Küçüközdemir Aydın, Sayman Üyeliğe ise Şeref Gündüz seçildi. Yönetim Kurulu'nda Abdullah Kamalı, Kurtuluş Göktaş ve Can Şahin de üye olarak görev yapacaklar.

Toplantının sonunda, geçmiş dönem yönetim kurulu ve oda organları üyelerine plaket ve teşekkür belgeleri takdim edildi.

TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi'nin Şirin Rodoplu Şimşek başkanlığındaki 21. Dönem Yönetimi; Murat Emrah Saka, Aytül Küçüközdemir Aydın, Abdullah Kamalı, Kurtuluş Göktaş, Can Şahin ve Şeref Gündüz'den oluştu.

Melih Türa, H. Aşkın Şencan, Ebru Erdoğdu Kara, M. Derya Kangal ve Gün Işık Soruşturma-Uzlaştırma Kurulu'na seçilirken, Şennur Ay, Özden Seçil Muharremoğlu, Ali Kağan Atabey, Umut Can Acar ve Yunus Can Denetleme Kurulu'nu oluşturdu.