Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Koordinasyon Merkezi'nin 2025 yılında yaşlı, engelli ve yatağa bağımlı vatandaşlara yönelik verdiği kişisel bakım, temizlik, sağlık ve hasta nakilleri hizmet sayısı 150 bine ulaştı.

DENİZLİ (İGFA) - Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren merkez; 19 ilçedeki 616 mahallede 80 bin 350 kez evde sağlık, 45 bin 800 kez kişisel bakım ve 8 bin 850 kez ev temizliği hizmeti verdi.

Ayrıca yatağa bağımlı, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan hastalar için tam donanımlı ambulanslarla 15 bin kez hasta nakli gerçekleştirildi. Tedavisi evde devam eden hastalar için de özel olarak tasarlanmış 400 adet ücretsiz hasta yatağı temin edildi.



SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA:



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, sosyal belediyecilik anlayışıyla Denizli'de kimseyi kimsesiz bırakmadıklarını vurgulayarak, 'Şehrimizin 19 ilçesinde vatandaşlarımızın kapısını sevgiyle çalmaya devam ediyor, zor günlerinde yanlarında oluyoruz. İhtiyaç sahibi hemşehrilerimizi çaresiz bırakmıyor, dertlerine derman olmaya devam ediyoruz. Emek veren katkı sağlayan herkese teşekkür ederim' ifadelerini kullandı.



BİR TELEFON UZAĞINIZDAYIZ



Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Koordinasyon Merkezi'nin günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen, evde bakım ve sağlık hizmetine ihtiyaç duyan; yaşlı, engelli ve yatalak vatandaşlara yönelik hizmetlerinden yararlanmak veya bilgi almak isteyen vatandaşların 0 (258) 377 20 12 numaralı telefondan ulaşabilecekleri belirtildi.