Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin şehir genelinde yaklaşık 137 bin öğrenciyi kapsayan toplu ulaşımda yüzde 60 indirim uygulaması başladı. Trabzon'un, öğrenci ulaşımında Türkiye'nin en ucuz şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, öğrencilerin eğitim hayatını desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in toplu ulaşımda öğrencilere yüzde 60 indirim uygulanması yönündeki kararı, ara tatilin sona ermesiyle birlikte hayata geçirildi.

Yeni düzenleme ile Trabzon'da ilkokul, lise ve üniversite öğrenimi gören yaklaşık 137 bin öğrenci, toplu ulaşımda indirimli tarifeden faydalanmaya başladı. Uygulama kapsamında öğrencilerin ulaşım giderlerini daha da azaltmak amacıyla, 1 ay geçerli 100 binişlik abonman kart sistemi devreye alındı. Öğrenciler, bugünden itibaren kart merkezlerinden abonman yüklemelerini yapabilecek.

100 biniş için 400 TL karşılığında yapılacak abonman işlemiyle birlikte, daha önce 10 TL olan tek seferlik öğrenci biniş ücreti 4 TL'ye düşmüş oldu.

EĞİTİM YOLCULUKLARINI DESTEKLEYECEĞİZ

Trabzon'un 'öğrenci dostu' bir şehir olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 'Eğitim, bizim en öncelikli destek alanlarımızdan biridir. Gençlik Meclisi'mizin talebi üzerine öğrencilerimizin hem eğitim hayatlarını hem de günlük yaşamlarını kolaylaştırmak adına ulaşımda önemli bir adım attık.

Ara tatilin sona ermesiyle birlikte uygulamaya aldığımız yüzde 60'lık indirim sayesinde öğrencilerimizin ulaşım yükünü ciddi ölçüde hafiflettik. Öğrenci ulaşım ücreti bakımından Türkiye'nin en ucuz şehirlerinden biriyiz. Gençlerimizin yanında olmaya, onların eğitim yolculuklarını desteklemeye devam edeceğiz' dedi.