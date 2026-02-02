Ordu Büyükşehir Belediyesi şehrin misafir odası Boztepe'ye alternatif ulaşım sağlayan 2.5 km'lik Altınordu Boztepe-Orhaniye grup yolunun asfaltlanmasını tamamladı.

ORDU (İGFA) - Orhaniye Mahallesi Muhtarı Mehmet Çakmak ve Boztepe Mahallesi Muhtarı Mustafa Kurucu, güzergahın asfaltlanmasından büyük mutluluk duyduklarını belirterek, şöyle konuştular:

'Orhaniye ve Boztepe'mizin ortak yolu. Bu çalışmadan halkımız çok memnun kaldılar. Gerçekten çok büyük bir çalışma, ayağımıza konfor getirildi. Öncelikle Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler Başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Yapılan hizmetler yapılacak olan çalışmalarında teminatıdır ve devamı olacaktır.'

BAŞKAN GÜLER'E TEŞEKKÜR

İki mahallede bulunan vatandaşlar ise 40 yıllık yol hayallerinin gerçek olduğuna vurgu yaparak Başkan Güler'e teşekkür ettiler.

Vatandaşlar konuşmasında şu ifadelere yer verdiler:

'Yolumuz yıllardır atıl bir durumdaydı. Şu an da devletimiz hizmeti ile asfaltlama yapıldı. Yolumuz çok güzel oldu. Hayallerimiz gerçek oldu. Neredeyse 40 yıldır bu yolumuzun yapılmasını bekliyorduk. Yolumuz en yakın turistlik bölgeye giden bir yol. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz.'