İzmir Büyükşehir Belediyesi, Rotary Bölge 2440 ve Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı iş birliğinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenecek ödüllü Ulusal Genç Solist Yarışması, 6-9 Şubat tarihleri arasında 18. kez İzmir'de yapılacak. Ön eleme sonucunda 97 başvuru arasından seçilen 61 yarışmacı, iki kategoride yarışacak.

İZMİR (İGFA) - Türkiye'nin dört bir yanından genç opera sanatçılarını buluşturacak Ulusal Genç Solist Yarışması, genç yetenekleri sanat dünyasıyla tanıştırmayı, kariyerlerine ulusal ve uluslararası kapılar açmayı amaçlıyor.

Bu yıl video kayıtları üzerinden yapılan ön eleme sonucunda 97 başvuru arasından seçilen 61 yarışmacı İzmir'de sahne almaya hak kazandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Rotary Bölge 2440 ve Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı iş birliğinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yapılacak yarışma 'Üniversite' ve 'Genç Profesyonel' olmak üzere iki kategoride düzenlenecek. Yarışmanın ikinci elemesi 6 Şubat'ta, yarı final 7 Şubat'ta, 'Üniversite' kategorisi finali 9 Şubat'ta saat 15.00'te ve 'Genç Profesyonel' kategorisi finali ise 9 Şubat'ta saat 20.00'de gerçekleştirilecek. Finaller halka açık ve ücretsiz olacak.

Dereceye giren yarışmacılar; birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllerinin yanı sıra Necdet Aydın Sahne Yorumu Ödülü, Jeanette Thompson Özel Ödülü, Zehra Yıldız Opera Vakfı Özel Ödülü ve jüri tarafından belirlenecek yurt dışı sanat fırsatlarını kazanacak.

Ayrıca finale kalamayan yarışmacılar için jüri üyeleriyle birebir geri bildirim buluşmaları düzenlenerek genç sanatçıların gelişimlerine doğrudan katkı sağlanacak. 'Genç Profesyonel' kategorisinde birinciye 85 bin TL, ikinciye 65 bin TL, üçüncüye 45 bin TL ödül verilecek. 'Üniversite' kategorisinde ise birinciye 45 bin TL, ikinciye 35 bin TL, üçüncüye 25 bin TL ödül verilecek. Zehra Yıldız Genç Profesyonel Kategorisi Özel Ödülü ve Zehra Yıldız Üniversite Kategorisi Özel Ödülü 25 bin TL, Necdet Aydın Sahne Yorumu Genç Profesyonel Kategorisi Özel Ödülü, Necdet Aydın Sahne Yorumu Üniversite Kategorisi Özel Ödülü ve Jeanette Thompson Özel Ödülü ise 20 bin TL olacak.

Yarışmanın jürisi, uluslararası saygınlığa sahip isimlerden oluşuyor. İzmir Devlet Opera ve Balesi eski Müdür ve Sanat Yönetmeni, solist sanatçı, Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Aytül Büyüksaraç, jüri başkanlığını üstlenecek.