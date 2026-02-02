Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yenileyerek kente kazandırdığı Kocatepe Kültür Merkezi, 'Kocatepe Sohbetleri' kapsamında dünyaca ünlü moda tasarımcısı Dilek Hanif'i konuk etti.

ANKARA (İGFA) - Prof. Dr. Selçuk Şirin ve Cahit Berkay ile başlayan 'Kocatepe Sohbetleri' serisinin üçüncü buluşmasında, stil ve marka danışmanı Sertaç Darcan moderatörlüğünde sahneye çıkan Dilek Hanif, Ankaralı kadınlarla bir araya geldi.

Hanif, uluslararası başarılarından tasarım süreçlerindeki ilham kaynaklarına kadar pek çok konuda samimi açıklamalarda bulundu.

DİLEK HANİF'TEN BELMEK KURSİYERLERİNE TAM NOT: 'GERÇEKTEN DÜNYA ÇAPINDA BİR İŞÇİLİĞİMİZ VAR'

Program, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) bünyesindeki BELMEK kursiyerlerinin el emeği ürünlerinden oluşan 'Moda Koridoru' sergisinin açılışıyla başladı.

Sergiyi Gezen ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın eşi Nursen Yavaş, ABB Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu ve Dilek Hanif, kursiyerlerin çalışmalarını titizlikle inceledi.

Ankara'da gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Hanif, 'İnanılmaz mutluyum. Bu ikinci gelişim. Burada bu işleri yakından görmek çok güzel. Her sene daha da iyi ve güzel şeyler görüyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Nallıhan'ın iğne oyalarını yapan kursiyerler bu sene daha da ilerlemişler. Daha iyi işler görmekten çok büyük keyif aldım. Hakikaten çok başarılı işler var. İşçilik olarak gerçekten dünya çapında bir işçiliğimiz var' dedi.

KÜLTÜREL BELEDİYECİLİK VURGUSU

Hanif ile birlikte söyleşiye katılan ABB Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ayça Yusufoğlu Köroğlu, ABB'nin kültür politikaları ve kamusal üretim alanları üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu.