İZMİR (İGFA) - Ege Zeytin Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB), İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği (İFOD) ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) iş birliğiyle düzenlenen 'Yeşilin Altın Damlası; Türkiye'nin Zeytin ve Zeytinyağı Mirası 2. Ulusal Fotoğraf Yarışması'nın başvuru süresi 15 Şubat'ta sona eriyor.

EZZİB Başkanı Emre Uygun, yarışmanın amacını 'Zeytinin dalından sofraya uzanan yolculuğunu, hasattan sıkıma kadar geçen tüm süreçlerde Türkiye'nin kalite, hijyen ve teknoloji odaklı üretim anlayışını görsel bir dille anlatmak' olarak açıkladı. Katılımcılardan, zeytinin toplanması ve işlenmesi sırasında emeği, doğallığı ve modern üretim teknolojilerini estetik bir bakışla yansıtan fotoğraflar bekleniyor.

Uygun, yarışmayı aynı zamanda sosyal sorumluluk projesi olarak tanımlayarak, 'Zeytin ve zeytinyağı üretimindeki emeği, kalite anlayışını ve kültürel mirası gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyoruz. Bu çalışmalarla Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağı alanındaki kültürel zenginliğini ve yüksek üretim kalitesini uluslararası platformda görünür kılmayı amaçlıyoruz' dedi.

Yarışma, genel kategorinin yanı sıra yaratıcı anlatım ve özgün kurgulara da açık. Böylece katılımcılar, Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağı üretimindeki gücünü görsel sanatlar aracılığıyla etkili bir şekilde tanıtma fırsatı bulacak.

