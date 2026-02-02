Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentin tümünü kapsayan 2050 hedefli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'nı düzenlenen tanıtım toplantısıyla kamuoyuna sundu. Başkan Mansur Yavaş, tüm paydaşlarla birlikte hazırlanan ve Büyükşehir Belediye Meclisi'nde görüşülecek planı, 'Geleceğe bırakılan en büyük hizmet ve miras' olarak niteledi.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ankara il sınırlarının tamamını kapsayan 2050 yılı hedefli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı (ÇDP) çalışmaları kapsamında Kocatepe Kültür Merkezi'nde geniş katılımlı bir tanıtım toplantısı düzenledi.

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı tarafından ele alınan 'Ankara 2050 Çevre Düzeni Planı', geçmişte hazırlanan parçacıl planlama anlayışını sona erdirerek kentin doğal, kültürel ve ekonomik değerlerini sürdürülebilir bir yaklaşımla korumayı ve geliştirmeyi amaçlıyor.

600'DEN FAZLA PAYDAŞ BİR ARAYA GELDİ

Planlama sürecinin şeffaflık ve katılımcılık ilkeleri doğrultusunda yürütülmesi hedefiyle düzenlenen toplantıya; Ankara Milletvekilleri Semra Dinçer, Aylin Yaman, Aliye Timisi Ersever, ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler ve akademik çevreler, meslek odaları ile sivil toplum kuruluşlarından oluşan 55 farklı paydaş kurumdan 600'den fazla temsilci katıldı.

Toplantıda, Çevre Düzeni Planı için yürütülen hazırlık çalışmaları ve planlama modeli detaylarıyla paylaşıldı.