İstanbul'da düzenlenen ve dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olan EMITT 2026 kapsamında Türkiye'ye gelen uluslararası turizm acentesi temsilcileri, Çorum'un tarihi ve kültürel mirasıyla buluşuyor.

ÇORUM (İGFA) - EMITT 2026 için Türkiye'ye gelen yabancı turizm acentesi temsilcileri rotalarını Çorum'a çevirdi. Heyet, Çorum Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen tanıtım turu kapsamında, şehrin yenilenen tarihi dokusuna hayran kaldı.

Çorum Belediyesi'nin 'Kültür ve Turizm Hamlesi' kapsamında şehre kazandırdığı ve koruma altına aldığı eserler, yabancı konukların büyük ilgisini çekti. Ziyaret programı kapsamında heyet; Şehir Müzesi, Çorum Müzesi, Tarihi Çorum Meydanı, Dikiciler Arastası ve Velipaşa Hanı'nı gezdi.

'ÇORUM, DÜNYA TURİZM HARİTASINDA HAK ETTİĞİ YERİ ALIYOR'

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın öncülüğünde hayata geçirilen restorasyon projeleri ve turizm yatırımları, uluslararası acentelerden tam not aldı. Heyet temsilcileri, Çorum'un kültür turları açısından önemli ve güçlü bir destinasyon olduğunu ifade etti.

BELEDİYE DESTEĞİYLE ULUSLARARASI TANITIM

Dünyanın dört bir yanından gelen acente temsilcileri, 12 Şubat'a kadar üç ayrı grup halinde Çorum'u ziyaret etmeye devam edecek. Bu ziyaretlerle, önümüzdeki turizm sezonunda Çorum'a gelen yabancı turist sayısında önemli bir artış sağlanması hedefleniyor.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 'Amacımız, EMITT gibi uluslararası platformlar aracılığıyla ülkemize gelen turizm profesyonellerine Çorum'u en iyi şekilde anlatmak ve şehrimizi dünya turizm haritasında vazgeçilmez bir durak haline getirmektir.' ifadelerini kullandı.