Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yüzme branşında 'Olimpik Kadro Sporcusu' olarak kariyerini sürdüren Milli Yüzücü Kaan Kara ile paletli yüzme branşında Türkiye rekorlarının sahibi, Avrupa Şampiyonu Kaan Efe Kaya'yı makamında misafir etti.

GAZİANTEP (İGFA) - Yüzme ve paletli yüzme branşlarında elde ettikleri başarılarla adından söz ettiren milli sporcular Kaan Kara ve Kaan Efe Kaya, yeni sezonda spor yaşamlarına Gaziantep Belediye Spor Kulübü çatısı altında devam edecek. Yarış takvimleri öncesinde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret eden sporcular ve antrenörleri, gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Su sporları faaliyetlerinin değerlendirildiği ziyaret sırasında, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) tarafından desteklenen Olimpik Kadro Sporcusu Kaan Kara, 'Spor Şehri Gaziantep' vizyonuyla performansını daha da yukarılara taşıyacağını ve kulvarlarda zaferler kazanmaya devam edeceğini söyledi.

Bir diğer şampiyon sporcu Kaan Efe Kaya ise sualtı sporları branşlarında Avrupa ve dünya arenasında düzenlenecek organizasyonlarda şampiyonluk için mücadele etmeyi sürdüreceklerini ifade etti.

GAZİANTEP BELEDİYE SPOR KULÜBÜ ADINA YARIŞMALARA KATILACAK OLMAKTAN BÜYÜK BİR MUTLULUK DUYUYORUZ

Milli sporcuların antrenörü Ali Göz, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in, sporcuların hedeflerine ulaşma yolunda kendilerine büyük destek verdiğini belirterek şunları söyledi:

'Yeni sezonda Gazi şehrimizde, Gaziantep Belediye Spor Kulübü adına yarışmalara katılacak olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Milli sporcularımız, başkanımızın Gaziantep'e kazandırdığı modern tesislerde, nitelikli şartlarda çalışmalarını sürdürerek önemli ulusal ve uluslararası başarılara imza attılar.

2025 CMAS Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda kazandığımız altın madalyalar, sporcularımızın kırdığı rekorlar ve son olarak Olimpik Kadro daveti bu başarıların en güzel örnekleri. Bizlere sağlanan imkânlarla çok daha büyük başarılara imza atacağımıza olan inancımız tam. Türkiye Şampiyonaları'ndan başlayarak Avrupa ve Dünya Şampiyonaları'na uzanan süreçte çalışmalarımızı büyük bir dinamizmle sürdüreceğiz.'