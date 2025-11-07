A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Bulgaristan ve İspanya ile karşılaşacak. Vincenzo Montella'nın belirlediği kadroda Aral Şimşir ilk kez yer alacak, Yusuf Sarı geri dönecek. Türkiye-Bulgaristan maçı 15 Kasım'da Bursa'da oynanacak.

İSTANBUL (İGFA) - 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki son maçlarında 15 Kasım'da Bursa'da Bulgaristan ve 18 Kasım'da deplasmanda İspanya ile karşılaşacak A Milli Takımın aday kadrosu ve programı açıklandı.

Teknik Direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen aday kadroda 28 futbolcu yer aldı. Danimarka'nın FC Midtjylland takımında forma giyen Aral Şimşir, ilk kez A Millî Takım'a davet edilirken, RAMS Başakşehir FK'dan Yusuf Sarı da yaklaşık iki yıllık bir aranın ardından yeniden A Millî Takım'a çağrıldı.

Oyuncu Kulüp Doğum Tarihi A Millilik Sayısı / Gol İlk A Milliliği KALECİ Altay Bayındır Manchester United 14.04.1998 10/0 27.05.2021 Mert Günok Beşiktaş A.Ş. 01.03.1989 37/0 24.05.2012 Muhammed Şengezer RAMS Başakşehir FK 05.01.1997 - - Uğurcan Çakır Galatasaray A.Ş. 05.04.1996 35/0 30.05.2019 DEFANS Abdülkerim Bardakcı Galatasaray A.Ş. 07.09.1994 23/2 16.06.2023 Çağlar Söyüncü Fenerbahçe A.Ş. 23.05.1996 58/2 24.03.2016 Emirhan Topçu Beşiktaş A.Ş. 11.10.2000 2/0 06.09.2024 Eren Elmalı Galatasaray A.Ş. 07.07.2000 20/0 07.06.2022 Ferdi Kadıoğlu Brighton & Hove Albion FC 07.10.1999 26/1 04.06.2022 Merih Demiral Al-Ahli Saudi FC 05.03.1998 59/6 20.11.2018 Mert Müldür Fenerbahçe A.Ş. 03.04.1999 39/3 11.10.2018 Samet Akaydin Çaykur Rizespor A.Ş. 13.03.1994 15/1 19.11.2022 Zeki Çelik AS Roma 17.02.1997 56/3 05.06.2018 ORTA SAHA Atakan Karazor VfB Stuttgart 13.10.1996 - - Hakan Çalhanoğlu FC Internazionale Milano 08.02.1994 101/21 06.09.2013 İsmail Yüksek Fenerbahçe A.Ş. 26.01.1999 29/1 22.09.2022 Kaan Ayhan Galatasaray A.Ş. 10.11.1994 71/5 31.08.2016 Orkun Kökçü Beşiktaş A.Ş. 29.12.2000 45/3 06.09.2020 Salih Özcan Borussia Dortmund 11.01.1998 26/0 29.03.2022 FORVET Aral Şimşir FC Midtjylland 19.06.2002 - - Arda Güler Real Madrid CF 25.02.2005 25/6 19.11.2022 Barış Alper Yılmaz Galatasaray A.Ş. 23.05.2000 30/2 13.11.2021 Deniz Gül FC Porto 02.07.2004 4/0 20.03.2025 İrfan Can Kahveci Fenerbahçe A.Ş. 15.07.1995 43/6 23.03.2018 Kenan Yıldız Juventus 04.05.2005 25/5 12.10.2023 Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe A.Ş. 21.10.1998 48/14 27.05.2021 Oğuz Aydın Fenerbahçe A.Ş. 27.10.2000 8/0 04.06.2024 Yusuf Sarı RAMS Başakşehir FK 20.11.1998 4/1 12.09.2023

A Millî Takım'a davet edilen oyuncular, 10 Kasım Pazartesi günü saat 12.00'den itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Kamp boyunca tüm antrenmanlarını bu tesiste yapacak Ay-Yıldızlılar, ilk çalışmasını da aynı gün saat 18.30'da gerçekleştirecek.

TFF'nin resmi internet sitesinden yer alan bilgiye göre A Millî Takımı, 14 Kasım Cuma günü saat 12.00'de TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştireceği resmî antrenmanın ardından, saat 17.15'te Bulgaristan maçı için kara yoluyla Bursa'ya gidecek. Ay-Yıldızlılar, Bursa'ya varışı takiben, saat 19.45'te Türkiye - Bulgaristan karşılaşmasının oynanacağı Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda kısa bir yürüyüş yapacak. A Millî Takım Teknik Direktör Vincenzo Montella ve bir millî futbolcumuz, saat 20.00'de stadyumda basın toplantısı düzenleyecek.

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda 15 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak Türkiye - Bulgaristan müsabakası, TV8 ve Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak.

Bulgaristan karşılaşması sonrasında İstanbul'a dönecek ve yeniden TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa girecek.

A Millî Takım, 17 Kasım Pazartesi günü saat 10.45'te Riva'da gerçekleştireceği resmî antrenman sonrasında saat 15.00'te İspanya maçı için Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Sevilla'ya gidecek. A Millî Takım kafilesi, Sevilla'ya inişin ardından mücadelenin oynanacağı La Cartuja Stadyumu'nda kısa bir yürüyüş yapacak. Teknik Direktör Vincenzo Montella ve bir millî futbolcular Türkiye saati ile saat 21.00'da statta bir basın toplantısı düzenleyecek.