A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Bulgaristan ve İspanya ile karşılaşacak. Vincenzo Montella'nın belirlediği kadroda Aral Şimşir ilk kez yer alacak, Yusuf Sarı geri dönecek. Türkiye-Bulgaristan maçı 15 Kasım'da Bursa'da oynanacak.
İSTANBUL (İGFA) - 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki son maçlarında 15 Kasım'da Bursa'da Bulgaristan ve 18 Kasım'da deplasmanda İspanya ile karşılaşacak A Milli Takımın aday kadrosu ve programı açıklandı.
Teknik Direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen aday kadroda 28 futbolcu yer aldı. Danimarka'nın FC Midtjylland takımında forma giyen Aral Şimşir, ilk kez A Millî Takım'a davet edilirken, RAMS Başakşehir FK'dan Yusuf Sarı da yaklaşık iki yıllık bir aranın ardından yeniden A Millî Takım'a çağrıldı.
|
Oyuncu
|
Kulüp
|
Doğum Tarihi
|
A Millilik Sayısı / Gol
|
İlk A Milliliği
|
KALECİ
|
Altay Bayındır
|
Manchester United
|
14.04.1998
|
10/0
|
27.05.2021
|
Mert Günok
|
Beşiktaş A.Ş.
|
01.03.1989
|
37/0
|
24.05.2012
|
Muhammed Şengezer
|
RAMS Başakşehir FK
|
05.01.1997
|
-
|
-
|
Uğurcan Çakır
|
Galatasaray A.Ş.
|
05.04.1996
|
35/0
|
30.05.2019
|
DEFANS
|
Abdülkerim Bardakcı
|
Galatasaray A.Ş.
|
07.09.1994
|
23/2
|
16.06.2023
|
Çağlar Söyüncü
|
Fenerbahçe A.Ş.
|
23.05.1996
|
58/2
|
24.03.2016
|
Emirhan Topçu
|
Beşiktaş A.Ş.
|
11.10.2000
|
2/0
|
06.09.2024
|
Eren Elmalı
|
Galatasaray A.Ş.
|
07.07.2000
|
20/0
|
07.06.2022
|
Ferdi Kadıoğlu
|
Brighton & Hove Albion FC
|
07.10.1999
|
26/1
|
04.06.2022
|
Merih Demiral
|
Al-Ahli Saudi FC
|
05.03.1998
|
59/6
|
20.11.2018
|
Mert Müldür
|
Fenerbahçe A.Ş.
|
03.04.1999
|
39/3
|
11.10.2018
|
Samet Akaydin
|
Çaykur Rizespor A.Ş.
|
13.03.1994
|
15/1
|
19.11.2022
|
Zeki Çelik
|
AS Roma
|
17.02.1997
|
56/3
|
05.06.2018
|
ORTA SAHA
|
Atakan Karazor
|
VfB Stuttgart
|
13.10.1996
|
-
|
-
|
Hakan Çalhanoğlu
|
FC Internazionale Milano
|
08.02.1994
|
101/21
|
06.09.2013
|
İsmail Yüksek
|
Fenerbahçe A.Ş.
|
26.01.1999
|
29/1
|
22.09.2022
|
Kaan Ayhan
|
Galatasaray A.Ş.
|
10.11.1994
|
71/5
|
31.08.2016
|
Orkun Kökçü
|
Beşiktaş A.Ş.
|
29.12.2000
|
45/3
|
06.09.2020
|
Salih Özcan
|
Borussia Dortmund
|
11.01.1998
|
26/0
|
29.03.2022
|
FORVET
|
Aral Şimşir
|
FC Midtjylland
|
19.06.2002
|
-
|
-
|
Arda Güler
|
Real Madrid CF
|
25.02.2005
|
25/6
|
19.11.2022
|
Barış Alper Yılmaz
|
Galatasaray A.Ş.
|
23.05.2000
|
30/2
|
13.11.2021
|
Deniz Gül
|
FC Porto
|
02.07.2004
|
4/0
|
20.03.2025
|
İrfan Can Kahveci
|
Fenerbahçe A.Ş.
|
15.07.1995
|
43/6
|
23.03.2018
|
Kenan Yıldız
|
Juventus
|
04.05.2005
|
25/5
|
12.10.2023
|
Kerem Aktürkoğlu
|
Fenerbahçe A.Ş.
|
21.10.1998
|
48/14
|
27.05.2021
|
Oğuz Aydın
|
Fenerbahçe A.Ş.
|
27.10.2000
|
8/0
|
04.06.2024
|
Yusuf Sarı
|
RAMS Başakşehir FK
|
20.11.1998
|
4/1
|
12.09.2023
A Millî Takım'a davet edilen oyuncular, 10 Kasım Pazartesi günü saat 12.00'den itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Kamp boyunca tüm antrenmanlarını bu tesiste yapacak Ay-Yıldızlılar, ilk çalışmasını da aynı gün saat 18.30'da gerçekleştirecek.
TFF'nin resmi internet sitesinden yer alan bilgiye göre A Millî Takımı, 14 Kasım Cuma günü saat 12.00'de TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştireceği resmî antrenmanın ardından, saat 17.15'te Bulgaristan maçı için kara yoluyla Bursa'ya gidecek. Ay-Yıldızlılar, Bursa'ya varışı takiben, saat 19.45'te Türkiye - Bulgaristan karşılaşmasının oynanacağı Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda kısa bir yürüyüş yapacak. A Millî Takım Teknik Direktör Vincenzo Montella ve bir millî futbolcumuz, saat 20.00'de stadyumda basın toplantısı düzenleyecek.
Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda 15 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak Türkiye - Bulgaristan müsabakası, TV8 ve Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak.
Bulgaristan karşılaşması sonrasında İstanbul'a dönecek ve yeniden TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa girecek.
A Millî Takım, 17 Kasım Pazartesi günü saat 10.45'te Riva'da gerçekleştireceği resmî antrenman sonrasında saat 15.00'te İspanya maçı için Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Sevilla'ya gidecek. A Millî Takım kafilesi, Sevilla'ya inişin ardından mücadelenin oynanacağı La Cartuja Stadyumu'nda kısa bir yürüyüş yapacak. Teknik Direktör Vincenzo Montella ve bir millî futbolcular Türkiye saati ile saat 21.00'da statta bir basın toplantısı düzenleyecek.