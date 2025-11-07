A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Bulgaristan ve İspanya ile karşılaşacak. Vincenzo Montella'nın belirlediği kadroda Aral Şimşir ilk kez yer alacak, Yusuf Sarı geri dönecek. Türkiye-Bulgaristan maçı 15 Kasım'da Bursa'da oynanacak.

İSTANBUL (İGFA) - 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki son maçlarında 15 Kasım'da Bursa'da Bulgaristan ve 18 Kasım'da deplasmanda İspanya ile karşılaşacak A Milli Takımın aday kadrosu ve programı açıklandı.

Teknik Direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen aday kadroda 28 futbolcu yer aldı. Danimarka'nın FC Midtjylland takımında forma giyen Aral Şimşir, ilk kez A Millî Takım'a davet edilirken, RAMS Başakşehir FK'dan Yusuf Sarı da yaklaşık iki yıllık bir aranın ardından yeniden A Millî Takım'a çağrıldı.

Oyuncu

Kulüp

Doğum Tarihi

A Millilik Sayısı / Gol

İlk A Milliliği

KALECİ

Altay Bayındır

Manchester United

14.04.1998

10/0

27.05.2021

Mert Günok

Beşiktaş A.Ş.

01.03.1989

37/0

24.05.2012

Muhammed Şengezer

RAMS Başakşehir FK

05.01.1997

-

-

Uğurcan Çakır

Galatasaray A.Ş.

05.04.1996

35/0

30.05.2019

DEFANS

Abdülkerim Bardakcı

Galatasaray A.Ş.

07.09.1994

23/2

16.06.2023

Çağlar Söyüncü

Fenerbahçe A.Ş.

23.05.1996

58/2

24.03.2016

Emirhan Topçu

Beşiktaş A.Ş.

11.10.2000

2/0

06.09.2024

Eren Elmalı

Galatasaray A.Ş.

07.07.2000

20/0

07.06.2022

Ferdi Kadıoğlu

Brighton & Hove Albion FC

07.10.1999

26/1

04.06.2022

Merih Demiral

Al-Ahli Saudi FC

05.03.1998

59/6

20.11.2018

Mert Müldür

Fenerbahçe A.Ş.

03.04.1999

39/3

11.10.2018

Samet Akaydin

Çaykur Rizespor A.Ş.

13.03.1994

15/1

19.11.2022

Zeki Çelik

AS Roma

17.02.1997

56/3

05.06.2018

ORTA SAHA

Atakan Karazor

VfB Stuttgart

13.10.1996

-

-

Hakan Çalhanoğlu

FC Internazionale Milano

08.02.1994

101/21

06.09.2013

İsmail Yüksek

Fenerbahçe A.Ş.

26.01.1999

29/1

22.09.2022

Kaan Ayhan

Galatasaray A.Ş.

10.11.1994

71/5

31.08.2016

Orkun Kökçü

Beşiktaş A.Ş.

29.12.2000

45/3

06.09.2020

Salih Özcan

Borussia Dortmund

11.01.1998

26/0

29.03.2022

FORVET

Aral Şimşir

FC Midtjylland

19.06.2002

-

-

Arda Güler

Real Madrid CF

25.02.2005

25/6

19.11.2022

Barış Alper Yılmaz

Galatasaray A.Ş.

23.05.2000

30/2

13.11.2021

Deniz Gül

FC Porto

02.07.2004

4/0

20.03.2025

İrfan Can Kahveci

Fenerbahçe A.Ş.

15.07.1995

43/6

23.03.2018

Kenan Yıldız

Juventus

04.05.2005

25/5

12.10.2023

Kerem Aktürkoğlu

Fenerbahçe A.Ş.

21.10.1998

48/14

27.05.2021

Oğuz Aydın

Fenerbahçe A.Ş.

27.10.2000

8/0

04.06.2024

Yusuf Sarı

RAMS Başakşehir FK

20.11.1998

4/1

12.09.2023

A Millî Takım'a davet edilen oyuncular, 10 Kasım Pazartesi günü saat 12.00'den itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Kamp boyunca tüm antrenmanlarını bu tesiste yapacak Ay-Yıldızlılar, ilk çalışmasını da aynı gün saat 18.30'da gerçekleştirecek.

TFF'nin resmi internet sitesinden yer alan bilgiye göre A Millî Takımı, 14 Kasım Cuma günü saat 12.00'de TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştireceği resmî antrenmanın ardından, saat 17.15'te Bulgaristan maçı için kara yoluyla Bursa'ya gidecek. Ay-Yıldızlılar, Bursa'ya varışı takiben, saat 19.45'te Türkiye - Bulgaristan karşılaşmasının oynanacağı Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda kısa bir yürüyüş yapacak. A Millî Takım Teknik Direktör Vincenzo Montella ve bir millî futbolcumuz, saat 20.00'de stadyumda basın toplantısı düzenleyecek.

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda 15 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak Türkiye - Bulgaristan müsabakası, TV8 ve Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak.

Bulgaristan karşılaşması sonrasında İstanbul'a dönecek ve yeniden TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa girecek.

A Millî Takım, 17 Kasım Pazartesi günü saat 10.45'te Riva'da gerçekleştireceği resmî antrenman sonrasında saat 15.00'te İspanya maçı için Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Sevilla'ya gidecek. A Millî Takım kafilesi, Sevilla'ya inişin ardından mücadelenin oynanacağı La Cartuja Stadyumu'nda kısa bir yürüyüş yapacak. Teknik Direktör Vincenzo Montella ve bir millî futbolcular Türkiye saati ile saat 21.00'da statta bir basın toplantısı düzenleyecek.

