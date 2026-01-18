Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Türkiye'nin milli otonom İHA'ları KARGU ve ALPAGU'nun NATO ve AB üyesi bir ülkeye ilk ihracatının gerçekleştirildiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye, milli otonom silahlı insansız hava araçları (İHA) KARGU ve ALPAGU'yu Avrupa pazarına taşıdı. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, STM İHA ailesinin NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye ilk ihracatını gerçekleştirdiğini duyurdu. Böylece milli mühendislik ürünleri, 4 kıta ve 15 ülkeye ulaşmış oldu.

Prof. Dr. Görgün, ihracatın Türk savunma sanayisine ve teknolojik yeteneklere duyulan güvenin somut bir göstergesi olduğunu belirtti.

'NATO standartlarında, sahada kendini kanıtlamış sistemlerimizle küresel ölçekte güvenilirliğimizi pekiştiriyoruz' diyen Prof. Dr. Görgün, paylaşımında, bu başarının yerli Ar-Ge ve çevik mühendislik ekosistemimizin ulaştığı seviyeyi de ortaya koyduğunu kaydetti.

Millî mühendisliğimiz Avrupa semalarında!



4 kıtaya ihraç edilen otonom sistemlerimiz KARGU ve ALPAGU'nun Avrupa yolculuğu; müttefiklerimizin Türk savunma sanayiine ve teknolojik kabiliyetlerimize duyduğu güvenin somut bir göstergesidir. ????



NATO standartlarında, yüksek katma: https://t.co/TJrClv7n8m — Prof. Dr. Haluk Görgün (@halukgorgun) January 16, 2026

STM tarafından geliştirilen KARGU ve ALPAGU, yalnızca sistem tedarik eden değil, aynı zamanda konsept, doktrin ve teknoloji üreten bir savunma ortağı olarak Türkiye'nin küresel konumunu güçlendirirken, Prof. Dr. Görgün, emeği geçen STM ailesi ve tüm paydaşları tebrik etti.