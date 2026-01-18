Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, zorlu hava ve coğrafi koşullara rağmen elektrik iletim hatlarının kesintisiz çalışması için ekiplerin 7/24 görev başında olduğunu duyurdu.

Bakan Bayraktar, sosyal medya paylaşımında, 'Hava ne kadar sert, coğrafya ne kadar zorlu olursa olsun vatandaşlarımıza kesintisiz enerji akışı sağlamak için ekiplerimiz 7/24 sahada' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin enerji omurgasını oluşturan iletim hatlarının bakımının titizlikle yürütüldüğünü, anlık izleme ve hızlı müdahale faaliyetleriyle enerji arz güvenliğinin en üst seviyede tutulduğunu belirten Bakan Bayraktar, zorlu hava koşullarına rağmen görev başında olan teknik ekiplerin özverili çalışmaları sayesinde elektrik kesintilerinin önlenmeye çalışıldığı vurgulandı. Bakan Bayraktar, paylaşımında ayrıca ekiplerin hem planlı bakım hem de acil durum müdahalelerinde hızlı hareket ederek vatandaşların enerji ihtiyacını kesintisiz karşılamaya odaklandığını ifade etti.