İGFA Edirne Temsilcisi Erdoğan Demir’in Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda ile oynayacağı maçın Keşan Atatürk Stadı’nda dev ekranda Keşanlılara izlettirilmesi konusunda, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan’a yaptığı çağrıya, Keşanlı siyasi parti ilçe başkanları ve Keşanlı futbolseverlerden de büyük destek geldi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, MHP Keşan İlçe Başkanı Adnan İnan, İYİ Parti Keşan İlçe Başkanı Zafer Sarıkeçe, Memleket Partisi Keşan İlçe Başkanı Salih Kirezci, Demokrat Parti Keşan İlçe Başkanı Şaban Balkanlı, Deva Partisi Keşan İlçe Başkanı Kerem Harmanlı, Gelecek Partisi Keşan İlçe Başkanı Aydoğan Ersöz ile Keşanlı futbolseverler de çağrımıza destek olarak, aileleri ve Keşanlı futbolseverler ile Hollanda maçını Keşan Atatürk Stadı’nda izlemek büyük zevk olacak şeklinde konuştu.

Öte yandan çağrımız ile ilgili kendisiyle görüştüğümüz Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan’da “Türkiye’nin finale kalması halinde final maçını Keşan Atatürk Stadı’nda dev ekranda Keşanlılarla birlikte izleyeceğiz ve şampiyonluğumuzu birlikte kutlayacağız.” Dedi.