ANKARA (İGFA) - İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Trump'ın 'İran protestoculara karşı güç kullanırsa ABD devreye girecek' sözlerini bağımsız ve egemen bir ülkenin iç işlerine müdahale olarak nitelendirdi. Milletvekili Bekin, 'ABD, başta Irak ve Afganistan olmak üzere kan gölüne çevirdiği masum insanların hesabını vermek zorundadır' dedi.

İran'daki gösterilerin ülkeyi kaos ve belirsizliğe sürüklemeyi amaçladığını öne sürerken, protestoların arkasında ABD ve İsrail'in bulunduğunu savunan Bekin, dost ve kardeş İran'ın bu zorlukların üstesinden gelebilecek güç ve iradeye sahip olduğunu belirterek, dış güçlerin kötü amaçlı hesaplarının boşa çıkarılacağına inanç belirtti. TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre Yeniden Refahlı Milletvekili Bekin, 'Her türlü ayrıştırıcı politikadan uzak durulmalı, birleştirici ve kucaklayıcı yaklaşımlar öncelik kazanmalı. Kolonyal güçlerin 'böl ve yönet' anlayışına karşı durulmalıdır' ifadelerini kullandı.