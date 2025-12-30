Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Kocaali İlçe Danışma Meclisi'nde Kocaali sahilleri için hazırlanan yeni projeyi duyurdu. Alemdar, altyapı ve asfalt çalışmalarının da hızla devam ettiğini belirtti.

SAKARYA (İGFA) - AK Parti Sakarya Milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Ali İnci ve Ertuğrul Kocacık ile Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü'nün katıldığı toplantıda Başkan Alemdar, Kocaali sahillerine yakışır bir projeyi hayata geçireceklerini açıkladı. Alemdar, 'Sahillerimize Mavi Bayrak kazandırdık. Şimdi bölgeye değer katacak projeyi hayata geçiriyoruz. Altyapı ve asfalt çalışmalarımız da hızla sürüyor' dedi.

Milletvekilleri, Sakarya'nın gelişimine katkı sağlayacak projelerin takipçisi olduklarını ifade ederken, İlçe Başkanı İsmail Demir ve Kadın-Gençlik Kolları başkanları saha çalışmalarını anlattı. Belediye Başkanı Turan Yüzücü ise ilçenin çehresini değiştirecek hizmetlerin Büyükşehir ile koordineli yürütüldüğünü vurguladı.

Program, geçmiş dönem teşkilat üyelerine plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.