İYİ Parti Bayrampaşa Kurucu İlçe Başkanı Raif Güler İstanbul 2. Bölgeden 28. Dönem Milletvekili aday adayı oldu. Aday Adaylığının ardından Raif Güler Bosna Sancak Derneği toplantı salonunda bir iftar daveti verdi. Güler'in davetine ise katılım yoğundu...

Programa; MEB eski bakanı Nejdet Tekin, 21. dönem Milletvekili Bahri Sipahi, GİK üyesi İsmet Koçak, eski GİK üyesi ve İstanbul kurucu teşkilat başkanı Samet Reis, parti kurucu ilçe eski başkanı ve milletvekili aday adayı Müjdat Öztürk, Bölge vekil a.adayları, Meclis üyeleri , G.O.P ilçe başkanı Harun Çapur, Esenler ilçe başkanı Ömer Kara , Eyüp ilçe başkanı Hatice Gürbulak, Zeytinburnu ilçe başkanı Erdinç Bayraktar , Beyoğlu ilçe başkanı İsmail Hakkı Çavuşoğlu, Sarıyer ilçe başkanı İbrahim Temur, Beşiktaş ilçe başkanı Tuncay Buruşuk, Şişli ilçe başkanı Ahmet Ünal, Kağıthane ilçe başkanı Aycan Güleçlier, Fatih ilçe başkanı Özcan Çeliksiz ,Bayrampaşa ilçe başkanı Günel Güzelavcı yönetim kurulu üyeleri, mahalle başkanları kadın ve ve gençlik kolları yöneticileri, bölge ulusal ve yerel gazeteciler’ in yanı sıra, partili partisiz bir çok gönül dostları katıldı.

Bayrampaşa ilçe başkan yardımcısı Ahmet Koç’un sunumuyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan ilçe kurucu ve onursal başkanı İstanbul 2. Bölge milletvekili aday adayı Raif Güler yaptığı konuşmasında; ‘’Beni bu anlamlı iftar programında yalnız bırakmayan davete iştirak eden partili partisiz tüm gönül dostlarımıza teşekkür ederim diyerek söze başladı.

Güler; sözleri şöyle sürdürdü. Daha önce dediğim gibi; ilçe başkanlığı yaptığım sürede ilçemiz için canla başla çalıştım partili partisiz ayırmadan herkesin yardımına koştum ilçe başkanlığını da zamanı geldiğinde bayrak değişimiyle kongre yoluyla yardımcıma devrettim bana gösterilen teveccüh neticesinde ilçe ve bölgeme, ve ülkeme daha iyi hizmet etmek için milletvekilliği aday adaylığına soyundum seçildiğim taktirde dün olduğu gibi bugün ve yarın da her daim vatandaşlarımıza hizmet etmek için üstün gayret edeceğim beni bu güzel mübarek manevi iftar programımızda yalnız bırakmadığınız için hepinize tekrar cani gönülden teşekkür ederim’’ diyerek sözlerini tamamlayan Güler, katılımcılar tarafından alkış yağmuruna tutuldu.

İlçe Başkanı Günel Güzelavcı da yaptığı konuşmasında; Raif Güler'den övgüyle sez ederek; "Kurucu ilçe başkanımız ve onursal başkanımız milletvekili aday adayı Raif Güler hepimizin ağabeyidir bizde onu Ankara’ya gönderene kadar şartsız ve sonsuz arkasındayız" dedi.

Eski Bakan Necdet Tekin, 21. Dönem Milletvekili Bahri Sipahi, Gik Üyesi İsmet Koçak ve Protokol heyeti de yaptıkları konuşmalarında Raif Gülerden övgüyle söz ederek kendisine başarı dileklerinde bulundular.

aydınSes Medya olarak Raif Güler 'e aday adaylığının hayırlı olmasını temenni eder başarılarının devamını dileriz ...