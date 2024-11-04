Bayrampaşa Belediyesi, hayvanseverlerin can dostlarıyla keyifli vakit geçirebilmeleri için Yahya Kemal ve İsmet Paşa parklarına Pati Park açtı. Yahya Kemal Pati Parkı açılışında konuşan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, “Sahipli yahut sahipsiz tüm hayvanlar bizim için çok değerli. Pati parkları projemizle, can dostlarımıza özel bir yaşam alanı sunuyoruz. Çünkü biz tüm canlıların mutlu olmasını istiyoruz” dedi.

Pati parklar açıldı

Her konforun yer aldığı yeni hayvan bakım merkezinde sokak hayvanlarına en iyi şartlarda hizmet veren Bayrampaşa Belediyesi, bir yandan da köpeklerin özgürce hareket edebileceği pati parklar açıyor. Bu kapsamda Yahya Kemal ve İsmet Paşa parklarında iki Pati Park birden açıldı.

Toplam bin metrekarelik pati parklarda köpekler için oyun alanları, engel parkurları ve suluklar bulunuyor.

Geçtiğimiz ay sahiplendiği Mavi isimli köpeği ile Yahya Kemal Parkı’na gelen Belediye Başkanı Hasan Mutlu, burada köpekleri sevdi ve pati parkın açılışını gerçekleştirdi. Başkan Mutlu, “Sahipli yahut sahipsiz tüm hayvanlar bizim için çok değerli. Pati parkları projemizle, can dostlarımıza özel bir yaşam alanı sunuyoruz. Çünkü biz tüm canlıların mutlu olmasını istiyoruz. Pati parklarımızın sayısını daha da arttırmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Uygulamadan oldukça memnun kalan hayvanseverler de Başkan Mutlu’ya teşekkür etti.