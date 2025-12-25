Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan uluslararası anlaşmalarla hibe ve protokollerin olduğu 5 anlaşma yürürlüğe girdi. TIR Karneleri güncellendi, Belarus ile vize protokolü revize edildi, Arnavutluk ve deprem bölgeleri için hibe anlaşmaları onaylandı.

ANKARA (İGFA) - Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları ile Türkiye'nin uluslararası alanda imzaladığı çeşitli anlaşma ve protokoller onaylanarak yürürlüğe girdi.

Kararlar, taşımacılık, vize kolaylığı, eğitim altyapısı ve deprem sonrası iyileştirme çalışmalarını kapsadı

TIR KARNELERİ SÖZLEŞMESİ GÜNCELLENDİ

Buna 14 Kasım 1975 tarihli 'TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesi'ne ilişkin 9-11 Şubat 2021'de kabul edilen değişikliklere dair, 5-6 Şubat 2025'te kabul edilen ek düzeltmeler ile 10 Ekim 2024'te kabul edilen ilişik değişiklikler, 1 Haziran 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere onaylandı. Bu düzenleme, uluslararası karayolu taşımacılığında TIR rejiminin modernizasyonunu ve eTIR gibi elektronik uygulamaların entegrasyonunu kolaylaştırarak lojistik süreçleri hızlandıracak.

BELARUS İLE VİZE PROTOKOLÜ DEĞİŞİKLİĞİ ONAYLANDI

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti arasında 29 Mart 2013'te imzalanan 'Vizelerin Karşılıklı Kaldırılmasına İlişkin Anlaşma'da, Minsk'te 21 Temmuz 2025'te imzalanan değişiklik protokolü onaylandı. Protokol, iki ülke arasındaki vize muafiyet rejimini güncelleyerek vatandaşların karşılıklı seyahatlerini daha da kolaylaştıracak.

ARNAVUTLUK İLE HİBE ANLAŞMASI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Türkiye Cumhuriyeti adına 5 Kasım 2025'te imzalanan 'Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Hibe Anlaşması'nın yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı. Anlaşma, iki ülke arasındaki teknik ve mali iş birliğini güçlendirecek.

DEPREMDEN ETKİLENEN BÖLGELERDE VE İSTANBUL'DA GÜVENLİ OKULLAR PROJESİ HİBELERİ

Alman Kalkınma Bankası (KfW) ile imzalanan iki ayrı hibe anlaşması onaylandı: Depremden etkilenen bölgelerde 'Güvenli Okullar Projesi' kapsamında uzman hizmetleri için sağlanan hibe ile İstanbul'da aynı proje çerçevesinde uzman hizmetlerine yönelik hibenin detayları yer aldı.

Söz konusu anlaşmaların Resmi Gazete'deki detaylarına ulaşmak için başlıkların üzerine tıklayabilirsiniz.