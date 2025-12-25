Enez'in önemli tarımsal değerlerinden Çeribaşı Kirazı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenerek coğrafi işaret aldı. Tescil süreci Keşan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütüldü.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Enez'in tarımsal üretim tarihinde özel bir yere sahip olan Çeribaşı Kirazı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenerek coğrafi işaret almaya hak kazandı. Keşan Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) yürüttüğü başvuru süreci, bölgenin tarımsal ürünlerinin korunması ve markalaşması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, coğrafi işaret tescilinin Çeribaşı Kirazı'nın kalitesini ve özgünlüğünü resmen güvence altına aldığını belirterek, 'Bu tescille birlikte ürünümüz hem ulusal hem de uluslararası pazarlarda daha güçlü bir marka değeriyle yer alacak. Üreticilerimiz pazar avantajı elde edecek ve ürünün bilinirliği daha geniş kitlelere ulaşacak' dedi.

Çeribaşı Kirazı'nın aroması, dayanıklılığı, uzun raf ömrü ve kendine has tadıyla özellikle Avrupa pazarlarında rekabet gücüne sahip olduğuna dikkat çeken Şapçı, coğrafi işaretin üreticilerin gelirlerini artıracağını ve bölge tarımına ciddi katma değer sağlayacağını vurguladı.

Açıklamasında son dönemde gündemde olan RES yatırımlarına da değinen Şapçı, tarım alanlarının korunmasının öncelik olması gerektiğini belirterek, 'Enerji yatırımları önemli ancak tarım potansiyelimizi zedelemeyecek şekilde planlanmalı. Çeribaşı Kirazı, doğayla uyumlu üretimin ekonomik olarak da güçlü sonuçlar verdiğinin en net örneklerinden biridir' ifadelerini kullandı.