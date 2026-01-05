Millet Partisi Bursa İl Başkanı Hüsamettin Akyıldız, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısını ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşinin kaçırılmasını protesto ederek, yaşananların modern sömürgeciliğin yeni bir örneği olduğunu söyledi.

BURSA (İGFA) - Millet Partisi Bursa İl Başkanı Hüsamettin Akyıldız, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısı ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşinin kaçırılmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaparak sert tepki gösterdi. Akyıldız, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve uluslararası hukukun açıkça ihlal edildiğini belirterek, tüm ülkelerin bu gelişmelerden ders çıkarması gerektiğini vurguladı.

Akyıldız, açıklamasında ABD'de Trump yönetimi döneminde ortaya konulan 'Güç Yoluyla Barış' doktrinine dikkat çekerek, 'Bu yaklaşım dünyayı yeni bir sömürge dalgasıyla karşı karşıya bırakmıştır. Modern sömürgecilik, dünyanın tüm zenginliklerini ele geçirme hesabı yapmaktadır' ifadelerini kullandı.

Ortadoğu ve çevresindeki enerji ve maden kaynaklarının küresel pazarlık konusu haline getirildiğini belirten Akyıldız, ABD'li yetkililerin açıklamalarının dikkatle incelenmesi gerektiğini söyledi. Venezuela'nın dünyanın en büyük petrol rezervlerine ve zengin nadir element kaynaklarına sahip olduğuna işaret eden Akyıldız, 'Ukrayna'daki ve Türkiye'deki nadir elementlerin açıkça pazarlık konusu yapıldığı bir dönemde Venezuela'ya yönelik bu saldırı, 'Güç Yoluyla Barış' değil, açıkça 'Güç Yoluyla Sömürü'dür' dedi.

'MİLLİ İKTİDAR HAYATİ ÖNEME SAHİP'

Hiçbir ülkenin bu tür tehditlere karşı güvende olmadığını dile getiren Akyıldız, güçlü bir milli irade ve gerçek demokrasi vurgusu yaptı. Akyıldız, 'Milli birlik ve kardeşliği tesis edemeyen, hukuk devletini tam anlamıyla kuramayan yönetimlerin bu tür saldırılar karşısında başarılı olması mümkün değildir. Bu zafiyetlerin hızla giderilmesi hayati önem taşımaktadır' diye konuştu. Akyıldız, Türkiye'nin geleceği açısından geniş bir toplumsal mutabakata ihtiyaç olduğunu belirterek, 'Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü savunan tüm siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının ittifakı tarihi bir önem taşımaktadır. Etnik, mezhepsel ya da siyasi farklılıklar bir kenara bırakılarak toplumsal bir sözleşme yapılması tarihi bir görevdir' değerlendirmesinde bulundu.