İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 52 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda tefecilik ve mali suçlar kapsamında 179 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Çok sayıda çek, senet ve sahte belge ele geçirildi.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı tarafından 52 ilde mali suç örgütlerine yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Gaziantep, İzmir, Konya, Mardin, Samsun, Trabzon ve Van'ın da aralarında bulunduğu 52 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 179 şüpheli gözaltına alındığını açıklayan Bakan Yerlikaya, şüphelilerin; tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, kamu kurumlarını hedef alan dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, zimmet, vergi usulsüzlüğü, resmi belgede ve parada sahtecilik gibi suçlardan soruşturma geçirdiğini belirtti.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1998617364275798177

Operasyonlarda çok sayıda çek, senet ve suç unsuru belgeye el konulurken, Bakan Yerlikaya, 'Tefecilere karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdürüyoruz' diyerek operasyonların devam edeceğini vurguladı.