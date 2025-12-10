ANKARA (İGFA) - Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından hazırlanan atama kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Adli yargıdaki 948 hakim ve savcının görev yerleri değişirken, kararlar Eylül-Aralık dönemindeki 5 ayrı HSK Birinci Dairesi kararını kapsıyor. Yargı teşkilatında büyük bir hareketlilik yaşandı.

HSK Birinci Dairesi'nin 3 Eylül, 10 Eylül, 3 Ekim, 27 Kasım ve 2 Aralık (2085 sayılı) tarihli kararları, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu kapsamında bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak resmileşti. Söz konusu atamalar, adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcılarının Türkiye genelindeki mahkemelerdeki yer değişikliklerini içerdi.

Kararlar, yargı personelinin dengeli dağılımını sağlamak amacıyla hazırlanırken, toplam 948 hakim ve savcı etkilenirken, atamalarda çoğunlukla il ve ilçe mahkemeleri arasında rotasyon ile görev yeri değişiklikleri ile bazı hakim ve savcılar Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği gibi üst pozisyonlara terfiler ve yeni atamalar yer aldı.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarının tamamına ulaşmak için tıklayabilirsiniz