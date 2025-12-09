Bursa'da Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Ziyarette konuşan Başkan Şadi Özdemir, 'Kaynakları verimli kullanıp, adil bir şekilde vatandaşlarımıza hizmet götürmek için gayret ediyoruz' dedi.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Nilüfer İlçe Yönetimi ile bir araya geldi.

Nilüfer Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette; Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin'in yanı sıra Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or ve CHP Nilüfer İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri hazır bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, İlçe Başkanı Özgür Şahin ve yeni yönetimine başarılar diledi. Nilüfer'in, Türkiye genelinde bir marka kent olduğunu hatırlatan Başkan Şadi Özdemir, yönetim anlayışlarına dair şu mesajları verdi: 'Daha iyi bir belediye, daha temiz, daha fazla parkın, spor ve sosyal donatı alanlarının olduğu bir Nilüfer için çalışıyoruz. Bu hizmetleri üretirken Nilüferliler'in parasını harcadığımızın bilincindeyiz. Bu nedenle kaynakları en verimli şekilde kullanıp, hizmeti vatandaşlarımıza adil bir şekilde götürmek için gayret ediyoruz.'

CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin de kabulden dolayı teşekkür ederek, Nilüfer Belediyesi'nin başarılı çalışmaları için Başkan Şadi Özdemir ve yönetimini kutladı. Parti çalışmaları ve gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Şahin, Bursa Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, CHP Yurtdışı Örgütlenmesinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevine getirilmesinin Bursa'nın temsili açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.