MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun grup toplantısındaki açıklamalarına sert sözlerle yanıt verdi. Büyükataman, 'Türk devleti terör örgütüyle asla pazarlık yapmaz' dedi.

ANKARA (İGFA) - MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun TBMM'deki grup toplantısında yaptığı açıklamalara ilişkin sert bir değerlendirmede bulundu.

Büyükataman, Dervişoğlu'nun konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne iftiralar yönelttiğini ve 'Terörsüz Türkiye' hedefini karalamaya çalıştığını belirterek, 'Emperyalizmin çürük ipinin Genel Başkanı, bugün gerçekleştirdiği grup toplantısında devletimize iftiralarla saldırarak terörle pazarlık yapıldığını iddia etmiştir. Ayrıca haddini aşarak Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'yi hedef almıştır.' dedi.

'TÜRK DEVLETİ TERÖRİSTLE PAZARLIK YAPMAMIŞ, ASLA YAPMAYACAKTIR'

MHP'li Büyükataman, MHP'nin ve Türk milletinin devletin yanında, terörün ise karşısında olduğunu vurguladı.

https://twitter.com/buyukataman/status/1986002042909773930

Türk Devleti'nin terör örgütüyle pazarlık yapmamış ve asla yapmayacağının altını çizen Büyükataman, 'Devletin teröristle pazarlık yapmayacağını kendisi de gayet iyi bilmesine rağmen, siyasi menfaat devşirmek uğruna devletimizi lekelemeye çalışmaktadır.' dedi.

TBMM'de kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarına da değinerek, sürecin tamamen şeffaf yürütüldüğünü söyleyen Büyükataman, 'Komisyonun amacı bellidir. Toplumun tüm kesimleri dinlenmiş, süreç açık şekilde yürütülmüştür. Ancak kendisinin ve partisinin geçmişte terör örgütlerine tavizler sunan masalarda kenar süsü olduklarını milletimiz çok iyi bilmektedir.' dedi.

'MÜSAVAT EFENDİ'NİN İFTİRALARININ MİLLET NAZARINDA İTİBARI YOKTUR'

MHP Genel Sekreteri Büyükataman, açıklamasında İYİ Parti'nin emperyalist güçlerin çizgisinde siyaset yaptığını savunarak, 'Üç beş koltuk fazla kapmak için kapalı kapılar ardında Türkiye düşmanlarına teslimiyetçi bir anlayışla yanaştıkları hafızalarda tazedir. Müsavat Efendi'nin iftiralarının millet nazarında hiçbir itibarı yoktur. İP, emperyalizmin gizli emelleriyle aynı çizgidedir.' diye konuştu.

Büyükataman, konuşmasının sonunda 'Terörsüz Türkiye' vizyonunun milli bir hedef olduğuna dikkat çekti.

'Terörsüz Türkiye hedefi; tavizsiz, pazarlıksız ve hiçbir teslimiyete geçit vermeden ilerleyen milli bir ülküdür' diyen MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, 'Müsavat Dervişoğlu, emperyalizmin sandalında boşuna kürek çekmektedir' dedi.