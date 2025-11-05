Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 'Terörsüz Türkiye' vizyonuna vurgu yaptı. Erdoğan, 'Ayağındaki paslı zincirleri kıran muktedir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz' dedi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasında 'Terörsüz Türkiye' hedefinin altını çizen Erdoğan, birlik, kardeşlik ve huzur vurgusu yaptı.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE, AYAĞINDAKİ PASLI ZİNCİRLERİ KIRAN MUKTEDİR TÜRKİYE'DİR.

Terörsüz Türkiye'nin huzur ve barış içinde yaşayan mutlu Türkiye olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Terörsüz Türkiye, muazzam bir kardeşlik ve kucaklaşma sahnesi olacak muvaffak, muzaffer ve muteber Türkiye'nin nişanesidir.' dedi.

Erdoğan, bu hedefin Cumhur İttifakı'nın dayanışmasıyla ve milletin desteğiyle hayata geçirileceğini belirterek, 'Komisyonumuzun ve aziz milletimizin desteğiyle inşallah bu Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz.' dedi.

https://twitter.com/iletisim/status/1986003526657417341

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun 5 Ağustos'tan bu yana yürüttüğü çalışmalara da değindi.

Komisyonun kuruluş misyonunu başarıyla yerine getirdiğini belirten Erdoğan, farklı fikirlerin özgürce tartışılmasının önemini vurgulayarak, 'Komisyon çatısı altında sürece dair tüm konuların tartışılmasını, kimsenin dışarıda bırakılmadan dinlenmesini çok kıymetli buluyoruz. Meclis Başkanımızın riyasetinde yürütülen çalışmalar, önemli bir boşluğu doldurdu. Karar alıcılara rehberlik edecek güçlü bir birikim oluşturuldu' diye konuştu.

Komisyonun hazırlayacağı raporun ve belirleyeceği hukuki yol haritasının önümüzdeki dönemde yol gösterici olacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Biraz daha cesaretle, gayretle ve özgüvenle bu süreci başarıyla sonuçlandıracağız' dedi. Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak tam bir dayanışma içinde hareket ederek önce Terörsüz Türkiye, ardından da Terörsüz Bölge hedefine ulaşacaklarını söyledi.

'TÜRKİYE'NİN FİLİSTİN DAVASINA DESTEĞİ SÜRECEK'

Konuşmasında dış politikaya da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA)'nın Ankara'da ofis açmasına ilişkin Meclis'te alınan kararı hatırlattı. Erdoğan, 'Son toplantımızdan bu yana, aralarında UNRWA'nın Ankara'da ofis açmasının da bulunduğu birçok anlaşma Genel Kurulda kabul edildi. Bu karar, Türkiye'nin Filistin davasına ve Filistinli kardeşlerimizin hak, adalet ve özgürlük mücadelesine verdiği önemin yeni bir nişanesidir. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum' diye konuştu.

'GELİN, YEŞİL VATAN'A OLAN SEVGİMİZİ BİRLİKTE GÖSTERELİM'

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, çevre ve ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin de yeni hedefleri paylaştı.

Türkiye'nin bir yıl içinde 550 milyon fidan ve tohumu toprakla buluşturmayı planladığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Başta yangınlardan zarar gören ormanlarımız olmak üzere, 1 yılda 550 milyon fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyoruz. Seferberliğimizin ilk adımı 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü olacak. 81 il ve 922 ilçede vatandaşların katılımıyla fidan dikim kampanyalarını gerçekleştireceğiz. 2019'da 13,8 milyon fidanla kırdığımız bir günde fidan dikme rekorunu bu yıl yeniden aşmayı hedefliyoruz. Gelin hep birlikte Yeşil Vatan'a olan sevgimizi gösterelim, geleceğe nefes olalım' diye konuştu.

'KARDEŞLİK VE DAYANIŞMAYLA GÜÇLÜ YARINLARA'

Konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin geleceğini kardeşlik, dayanışma ve demokrasi temelinde inşa edeceklerini belirterek, 'Türkiye'nin gücü, birliğinden geliyor. Kardeşliğimizi koruyarak, dayanışmamızı büyüterek hem terörsüz bir Türkiye'ye hem de daha adil bir dünyaya ulaşacağız' dedi.