Enver GÜLER / BURSA (İGFA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gürsu İlçe Başkanı Tahir Akdağ ve yönetim kurulu üyeleri, Gürsu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Recep Kaya ve yönetimini ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, ilçedeki ulaşım hizmetleri, esnafın karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. İlçe Başkanı Tahir Akdağ, sürücü esnafının her zaman yanında olduklarını belirterek, yerel esnafın güçlenmesi adına yapılacak çalışmaları önemsediklerini ifade etti.

Şoförler Odası Başkanı Recep Kaya ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, odanın çalışmaları, esnafın beklentileri ve güncel talepler hakkında heyete bilgi verdi. Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.