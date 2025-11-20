BBP Bursa İl Başkanlığı, Gürsu Erzurumlular Derneğini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Samimi atmosferde geçen buluşmada bölge halkının sorunları, talepleri ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Enver GÜLER / BURSA (İGFA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Bursa İl Başkanlığı, Gürsu Erzurumlular Derneğini ziyaret ederek hem dernek yöneticileri hem de bölge halkıyla bir araya geldi.

Samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşen buluşmada vatandaşlarla sohbet eden parti yöneticileri, bölgenin sorunları ve talepleri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Ziyarete BBP Bursa İl Başkanı Oğuz Han Yıldırım, Yıldırım İlçe Başkanı Gürkan Sidal, Gürsu İlçe Başkanı Rıdvan Akbulut ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Oldukça yoğun bir katılımın olduğu toplantıda Erzurumluların yanı sıra Gürsulu vatandaşlar da hazır bulundu.

Programda dikkat çeken bir diğer detay ise sadece Erzurumluların değil, çok sayıda Gürsulu vatandaşın da toplantıya katılması oldu. Bu durum, derneğin ilçedeki birlik ve dayanışma kültürünün önemli bir adresi haline geldiğini bir kez daha gösterdi.

Gürsu Erzurumlular Dernek Başkanı Secaattin Sönmez ve yönetim kurulu üyeleri, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirirken, BBP heyeti ise toplumun her kesimiyle bir araya gelmeye, yerel sorunları yerinde dinlemeye ve çözüm üretmeye devam edeceklerini ifade etti.