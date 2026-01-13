Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bilecik İl Başkanlığı, 2026 yılının ilk İlçe Başkanları Toplantısını yoğun katılımla gerçekleştirdi. İlçe teşkilatlarının tam kadro yer aldığı toplantı, birlik ve beraberlik vurgusuyla dikkat çekti.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) -Toplantıya başkanlık eden MHP Bilecik İl Başkanı İbrahim Bağ, Ankara'da gerçekleştirilen İl Başkanları Toplantısı'nda, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Edip Semih Yalçın'ın, Bilecik teşkilatına yönelik tebrik ve selamlarını ilçe başkanları ve teşkilat mensuplarına ilettiklerini ifade etti.

İl Başkanı Bağ, yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi: 'Cumartesi günü yapılan İl Başkanları Toplantısı'nda, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi ile Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Edip Semih Yalçın Başkanımızın, ilimiz genelinde yürüttüğümüz çalışmalara ilişkin takdir ve selamlarını teşkilatlarımıza ilettik. Büyüklerimizin talimatlarını ilçe başkanlarımızla paylaştık. 2026 yılına daha güçlü, daha kararlı ve daha disiplinli bir şekilde giriyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.'

Toplantıda, 2026 yılına ilişkin teşkilat çalışmaları, saha faaliyetleri ve hedefler masaya yatırılırken, MHP'nin Bilecik genelinde artan teşkilat gücü ve uyumlu çalışma anlayışı bir kez daha vurgulandı.