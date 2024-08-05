İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul, Beykoz Üniversitesi iş birliği ile Kent İçi Raylı Ulaşım Sistemlerinde “İnsan Sermayesinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında meslek liselerinin 3. ve 4. sınıflarında okuyan 400 kız öğrencinin yararlanabileceği ücretsiz bir sertifika programı başlattı.İSTANBUL(İGFA) - Türkiye’nin en büyük kent içi raylı sistem işletmecisi Metro İstanbul, kadınların toplumsal hayatın her alanında eşit ve adil temsili hedefi doğrultusunda; raylı sistemler sektörünün farklı teknik alanlarındaki kariyer fırsatlarını yakından tanıması ve deneyimlemesi amacıyla önemli bir adım daha attı.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) iş birliği ile; Metro İstanbul ve Beykoz Üniversitesi tarafından Kent İçi Raylı Ulaşım Sistemlerinde İnsan Sermayesinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında hazırlanan ücretsiz sertifika programından meslek liselerinin 3. ve 4. sınıflarında okuyan kız öğrenciler yararlanabilecek.

“TEKNİK ALANLARDA OKUYAN KIZ ÖĞRECİ SAYISI ARTMALI”

Metro İstanbul Genel Müdürü Dr. Özgür Soy raylı sistemlerin tüm dünyada erkek egemen bir sektör olduğunu hatırlatarak, “Toplumdaki önyargıları kırmak amacıyla 2019 yılında toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bir değişim ve dönüşüm hareketi başlattık. Bu kapsamda 2021 yılında yürüttüğümüz proje EBRD’nin en iyi projelerinden biri seçildi ve devamı da geldi. Biz 2019 yılından bu yana raylı sistem ve ilgili alanlarda eğitim veren tüm lise ve üniversitelere destek veriyoruz ama şimdi bu konuda EBRD iş birliğiyle çok önemli yeni bir projeye başladık. 2019 yılında şirketimizde teknik bakım alanında kadın çalışanımız yoktu, bugün 10 kadın çalışma arkadaşımız araç, mekanik ekipman, demir yolu, elektromekanik ve elektronik sistemlerin bakımında görev yapıyor. Şirket tarihimizde ilk kez 2021 yılında bir kadın mühendisimiz teknik şef olarak atandı.

İstanbul’da Raylı Sistemler İşletmeciliği alanında eğitim veren tek üniversite olan Beykoz Üniversitesi ile birlikte meslek liselerinin 3. ve 4. sınıflarında okuyan 400 kız öğrenciyi YÖK ve e-devlet onaylı, ulusal geçerliliği olan ücretsiz bir sertifika programına alacağız. Burada yaptığımız çalışmalarla meslek liselerinde okuyan kız öğrencilerimize teknik alanlarda da iş bulabileceklerini göstermeyi, cam tavanları kırmayı, lise ve üniversitelerin teknik alanlarında okuyan kız öğrenci sayısının artmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

EĞİTİMLER 6 GÜN SÜRECEK

Toplam 6 gün sürecek programda 3 gün teorik, 2 gün uygulamalı atölye eğitimleri alacak öğrenciler, son gün girdikleri sınavın ardından ulusal geçerliliği olan e-devlet onaylı sertifika sahibi olacaklar.

Sertifika Program Modülleri

• Kent İçi Raylı Sistem Teknolojileri

• Güç Aktarımı Sistemleri

• Sinyalizasyon ve Haberleşme Sistemleri

• Metro ve Tramvay Araç Sistemleri

• Demiryolu Alt ve Üst Yapı Sistemleri

• Sürdürülebilir Ulaşım Sistemleri

• Entegre Yönetim Sistemi

• İletişim Becerileri

• Özgeçmiş Hazırlama ve Mülakat Teknikleri

• Uygulama Atölyeler

Eğitimleri başarıyla tamamlayıp sertifika almaya hak kazanan öğrenciler raylı sistemlerin yanı sıra farklı sektörlerde; araç, mekanik, elektromekanik, elektrik ve demir yolu bakım gibi teknik bakım birimlerde görev yapabilecek yetkinliğe sahip olacak. Eğitim sonunda verilecek YÖK ve e-devlet onaylı sertifika, e-devlet sisteminde de görüntülenebilecek ve öğrenciler iş başvurularında referans olarak gösterebilecek.