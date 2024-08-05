Gölcük Belediyesi tarafından hizmete açılan ücretsiz Tercih Danışmanlık Merkezi, üniversite tercihleri konusunda en doğru tercihi yapmak isteyen adayların rehberi oldu.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi'nin gençlerin en doğru tercihi yapabilmelerine katkı sağlamak amacıyla oluşturduğu Ücretsiz Tercih Danışmanlık Merkezi, gençlerden yoğun ilgi gördü. 26 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında uzman rehber öğretmenlerin görev yaptığı merkezde; üniversite adaylarına yapacakları tercihlerde danışmanlık hizmeti verildi. Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi toplantı salonunda hizmete açık kalan merkezden 294 üniversite adayı faydalandı.

ÜNİVERSİTE ADAYLARINDAN BAŞKAN SEZER’E TEŞEKKÜR

Öğrenciler; randevu almaları sonrasında, merkeze gelerek hazırlanan alanda uzman rehber öğretmenler ile görüşerek, hayatlarının en önemli kararlarından biri olan üniversite tercihleri için profesyonel destek aldılar. Üniversite tercihleri için verilen destekten memnun kalan gençler, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’e teşekkür ettiler.