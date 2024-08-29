İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Metro İstanbul, bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Metro İstanbul Yaz Okulu’ndaki öğrenciler mezun oldu.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin en büyük kent içi raylı sistem işletmecisi Metro İstanbul, Esenler Yerleşkesinde düzenlediği Metro İstanbul Yaz Okulu programının üçüncüsünü 1 Temmuz-23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdi.

Yaz okulu programına katılan 400 öğrenciye robotik kodlama, aikido, bilim deney atölyesi, atletizm, karikatür, origami, M-Çiftçi, Metro İstanbul Çocuk Korosu, Metro Öğreniyorum, geri dönüşüm atölyesi, yangın bilinçlendirme eğitimi, badminton, voleybol, basketbol, Bilim Otobüsü ve çocuk hakları eğitimi, ileri dönüşüm sanat atölyesi eğitimleri verildi. Çocukların ebeveynlerine ise toprak saksı atölyesi, yangın bilinçlendirme eğitimi, ebru atölyesi, yüz yogası eğitimleri verildi ve seminerler düzenlendi.

Hem eğlenceli hem de öğretici bir yaz okulunu geride bırakan çocuklara düzenlenen törenle sertifikaları verildi. Öğrenciler, Metro İstanbul Çocuk Korusu dersinde öğrendiği şarkıları hep bir ağızdan seslendirdi.

YAZ OKULUNA 27 İLÇEDEN ÖĞRENCİ KATILDI

Metro İstanbul Yaz Okulu hakkında bilgi veren İBB Ulaşım Grup Başkanı ve Metro İstanbul Genel Müdürü Dr. Özgür Soy: “İstanbul’un dört bir yanından yaz okulu etkinliğimize katılan 400 çocuk ve ebeveyni ile bugün bir aradayız. Bu yıl yaz okulumuzda; 68 eğitmen 20 farklı etkinlikte öğrencilere, 240 saat ders verdi. Yaz okulumuza sadece komşu ilçelerimizden değil, 27 ilçeden öğrenci katıldı. Bugün aramızda İstanbul’un iki ayrı ucunda bulunan Pendik ve Beylikdüzü ilçelerimizden ailelerimiz de var. Yaz okulumuz sayesinde üç yıl boyunca bin 35 çocuk ve ebeveyn ile bir araya geldik, bundan sonra da farklı etkinliklerde buluşmaya devam edeceğiz. Etkinliklerimizi düzenlerken yalnız değildik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin her biri alanında birer yıldız olan kurum ve iştirak şirketleri ile birlikte hazırlandık. İBB ailesi olarak bir arada olduğumuz sürece daha güçlüyüz biliyoruz, yeni dönemimizde de iş birliklerimizi artırarak devam ettireceğiz” dedi.