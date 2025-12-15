Bunlar da ilginizi çekebilir

İki kültür iki usta İzmir'de bir sahnede

Nilüferli hentbolcular Rize'yi mağlup etti

Manisa Yasta... Belediye Başkanı Gülşah Durbay vefat etti

İnceleme programı, teknik ekiplerle yapılan değerlendirmelerin ardından saha çalışanlarına kolaylıklar dilenmesiyle sona erdi.

Gerçekleştirilen saha incelemelerinde, eğitim yatırımlarının planlama, yapım ve güçlendirme süreçlerinin teknik ve fiziki yönleri ele alındı. Eğitim altyapısının güçlendirilmesine yönelik yürütülen çalışmaların, belirlenen program doğrultusunda sürdürüldüğü tespit edildi.

HEDEF DAHA GÜVENLİ VE NİTELİKLİ EĞİTİM ORTAMLARI

İnceleme programı kapsamında, 2025 yılı deprem güçlendirme ihalesi yapılan Nilüfer 15 Temmuz İlkokulu, Halil İnalcık Bilim ve Sanat Merkezi ve Beşevler Anaokulunun inşaat alanlarında incelemelerde bulunuldu. Devam eden güçlendirme çalışmalarının durumu yerinde değerlendirildi.

Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi'nde yapımı devam eden Celal Gülayan İlkokulu inşaat alanında incelemelerde bulunuldu. Ziyarete Nilüfer İlçe Millî Eğitim Müdürü Abdullah Şahin de katıldı. Bölgenin eğitim ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilen okulun fiziki gerçekleşme durumu hakkında teknik ekiplerden bilgi alındı.

Bursa Hamitler'de 43 yıllık ortaokul yıkıldı... Yerine modern okul geliyor

BURSA (İGFA) - Saha incelemeleri kapsamında, 2026 yılı Devlet Yatırım Programı'na alınması teklif edilen Bursa Atatürk Anadolu Lisesinin yıkılan eski binalarının bulunduğu alan ziyaret edildi. Alanda yapılması planlanan yeni eğitim binasına ilişkin planlama süreci yerinde incelendi.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, il genelindeki yapım ve güçlendirme çalışmaları devam eden eğitim kurumlarında incelemelerde bulundu.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.