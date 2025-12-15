Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, il genelindeki yapım ve güçlendirme çalışmaları devam eden eğitim kurumlarında incelemelerde bulundu.
BURSA (İGFA) - Saha incelemeleri kapsamında, 2026 yılı Devlet Yatırım Programı'na alınması teklif edilen Bursa Atatürk Anadolu Lisesinin yıkılan eski binalarının bulunduğu alan ziyaret edildi. Alanda yapılması planlanan yeni eğitim binasına ilişkin planlama süreci yerinde incelendi.
23 NİSAN MAHALLESİ'NE YENİ EĞİTİM YUVASI
Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi'nde yapımı devam eden Celal Gülayan İlkokulu inşaat alanında incelemelerde bulunuldu. Ziyarete Nilüfer İlçe Millî Eğitim Müdürü Abdullah Şahin de katıldı. Bölgenin eğitim ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilen okulun fiziki gerçekleşme durumu hakkında teknik ekiplerden bilgi alındı.
DEPREM GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR
İnceleme programı kapsamında, 2025 yılı deprem güçlendirme ihalesi yapılan Nilüfer 15 Temmuz İlkokulu, Halil İnalcık Bilim ve Sanat Merkezi ve Beşevler Anaokulunun inşaat alanlarında incelemelerde bulunuldu. Devam eden güçlendirme çalışmalarının durumu yerinde değerlendirildi.
HEDEF DAHA GÜVENLİ VE NİTELİKLİ EĞİTİM ORTAMLARI
Gerçekleştirilen saha incelemelerinde, eğitim yatırımlarının planlama, yapım ve güçlendirme süreçlerinin teknik ve fiziki yönleri ele alındı. Eğitim altyapısının güçlendirilmesine yönelik yürütülen çalışmaların, belirlenen program doğrultusunda sürdürüldüğü tespit edildi.
İnceleme programı, teknik ekiplerle yapılan değerlendirmelerin ardından saha çalışanlarına kolaylıklar dilenmesiyle sona erdi.