Türkiye'da son günlerde yaşanan sel olaylarının ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağışlar konusunda uyardı. Müdürlük, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağış beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteorolojiden üç ile sel uyarısı. Bu kez çok kuvvetli geliyor

Yapılan uyarıya göre Adana'nın doğusu, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor.

Bu illerde yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.