KYK Yapı Kimyasalları’nın organizasyonuyla depreme kaşı alınabilecek önlemlerle ilgili eğitim seminerleri için özel olarak tasarlanan ‘Kaşif’ isimli bir tırla Hatay Antakya ve İskenderun’a giden Moriwaki, Güneydoğu fay hattında kırılmalar olacağını; Kahramanmaraş, ve Hatay için önceden de uyarılarda bulunduğunu hatırlattı. Moriwaki “Bu sefer Hatay denizden gelecek bir depremin etkisinde kalabilir” dedi.

Yoshinori Moriwaki: “Dünyada depremde ölü sayısı olarak Türkiye 3. sırada. Japonya ise en büyük depremleri yaşayan ülke olarak 7. Sırada. Fark Tabii ki yapılardan kaynaklı… Burada en büyük iş Mimarlara, inşaat mühendislerine ve bu yapıları sağlamlaştıran kişilere düşüyor.”

KYK Yapı Kimyasalları Deprem Eğitim TIR’ı “Kaşif” ve Japon deprem uzmanı 17-18 Ekim tarihlerinde Adana ve Osmaniye’de olacak.

“Yeniden Hep Birlikte Ayağa Kalkıyoruz” mottosuyla KYK Yapı Kimyasalları öncülüğünde Japon deprem uzmanı, yüksek mimar ve yüksek inşaat mühendisi Yoshinori Moriwaki’nin düzenlediği deprem eğitim seminerleri başladı. Moriwaki, Türkiye’nin deprem bölgelerinde düzenleyeceği deprem bilgilendirme toplantılarının ilkini Hatay merkez ve İskenderun’da gerçekleştirdi.

İlk Durak Depremin Merkezi Hatay Antakya

28 Eylül - 29 Kasım 2023 tarihleri arasında Hatay, İskenderun, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Elbistan, Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Malatya, Elazığ ve Erzincan il ve ilçelerini kapsayan deprem bilinçlendirme çalışmalarının ilki 6 Şubat depreminde çok sayıda insanın yaşamını yitirdiği Hatay’ın merkezindeki bir otelde yapıldı. Seminere Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki’nin yanı sıra organizasyonu düzenleyen KYK Yapı Kimyasalları Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Onur Sürmeli, KYK Yapı yöneticileri ve çok sayıda mimar ve inşaat sektör profesyonelleri katıldı.

Moriwaki’nin verdiği seminerde, depremin nedenleri, etkileri, zararlarını azaltma yöntemleri, bina güçlendirme yöntem ve uygulamaları, deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler gibi konular işleniyor. Seminerde ayrıca Japonya’da uygulanan deprem yönetimi ve afet müdahale sistemleri hakkında da bilgi veriliyor.

Yüksek İnşaat Mühendisi deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki seminerdeki konuşmasında 1990 yılından beri Türkiye’de olduğunu, sayısız çalışmalara katıldığını ve bu süreçte çok yanlış uygulamalar ile karşılaştığını söyledi.

Moriwaki: “Hatay’ı denizden gelecek bir deprem etkileyebilir”

Elazığ depremi olduğunda gelip yerinde incelemeler yaptığını belirten Moriwaki, Güneydoğu fay hattında kırılmalar olacağını ve Kahramanmaraş, Hatay için önceden de uyarılarda bulunduğunu hatırlattı. Seminerde tekrar uyarıda bulunarak “bu sefer Hatay’ı denizden gelecek bir depremin etkileyeceğini” söyledi. Moriwaki, “Hatay’ın Kıbrıs tarafına doğru deniz kesiminde bir deprem ve sonrasında deniz taşması ihtimali için ciddi önlemler alınması gerektiğini ve depremden önce yapılan hataların tekrar edilmeden yeni yapıların gerçekleşmesi zorunluluğunu” aktardı.

“Dünyada depremde ölü sayısında Türkiye 3. Sırada”

Türkiye ile Japonya arasındaki deprem farklılıklarını ele alan Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Biraz üzülerek ve utanarak söylüyorum ki dünyada depremde ölü sayısı olarak Türkiye 3. sırada. Japonya ise en büyük depremleri yaşayan ülke olarak 7. Sırada. Fark Tabii ki yapılardan kaynaklı… İşte burada en büyük iş Mimarlara, inşaat mühendislerine ve bu yapıları sağlamlaştıran kişilere düşüyor. Sağlam yapılar inşa edeceğiz ve ben bunu çözeceğim. Japonya’daki evi sattım. Türkiye’ye yerleştim zaten 32 senedir de Türkiye’deyim. Hayatımın sonuna kadar da burada olup bu işi çözeceğim.”

“Türkiye’deki yapıların yarısı yönetmeliklere uygun değil”

99’dan sonra deprem için yapı denetim sistemi başladığını hatırlatan Moriwaki denetim eksikliğine dair açıklamalarda da bulundu: “99 depremi de büyük bir felaketti 2001-2011’de deprem için yapı denetim sistemi vardı. Hatay’da denetim ise 2001’de oldu ve sonrasında da denetim eksikliği yaşandı. Bu durumun Maalesef ki sonuçlarını acı bir şekilde gördük. Türkiye’de 21 milyonu Aşan yapı var ve bunların % 50’si yönetmeliklere uygun değil. Bu da Sizin ülkenizde var olan imar barışından kaynaklı ve bu imar barışı doğru bir şey değil Japonya’da Böyle bir şeye asla rastlayamazsınız çünkü bu felaketlerde en önemlisi yapılardır. Bu imar barışının olmaması gerekiyor ve gerçekten yapıların yönetmeliklere uygun olması gerekiyor.”

Seminer sonunda katılımcılara eski bir Japon felsefesi olan Kintsugi baz alınarak hazırlanan Kütahya Porselen fincanları verildi. “Yeniden hep birlikte ayağa kalkıyoruz” mottosuyla yola çıkan KYK Yapı Kimyasalları’ndan anlamlı hediye alan sektör profesyonellerinin olduğu katılımcılar alkışlayarak etkinliği düzenleyen herkese teşekkür etti.

“Kaşif”in 2. Durağı İskenderun Oldu

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki ve KYK Yapı Kimyasalları Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Onur Sürmeli ile uzman görevlilerin yer aldığı deprem eğitimlerinin ikinci adresi İskenderun oldu. Moriwaki İskenderun’daki seminerde katılımcılara depreme karşı neler yapılması gerektiğini, ne tür önlemler alınması gerektiğini tek tek anlattı. KYK Yapı Kimyasalları deprem eğitim TIR’ı “Kaşif” 17-18 Ekim Salı ve Çarşamba günleri Adana ve Osmaniye’de olacak.

Depreme Dayanıklı Bina Çok Önemli!

Deprem, Türkiye’de birçok bölgeyi tehdit eden ciddi bir sorun. KYK Yapı Kimyasalları da yapıların depreme karşı güçlendirilmesi konusunda uzmanlığını, deprem riski taşıyan bölgelerdeki firma ve sektör profesyonellerine aktarıyor. Deprem anında yapıların yeterli güvenliği sağlaması için, yönetmeliklere uygun tasarlanması ve inşa edilmesi, mevcut yapıların ise uygun tekniklerle, doğru malzeme kullanılarak güçlendirilmesi gerekiyor. Güçlendirme çalışmalarında, betonarme, çelik ve karbon fiber ile güçlendirme gibi farklı teknikler kullanılmakta. Deprem nedeniyle son zamanlarda sıkça gündeme gelen tekniklerden birisi olan karbon fiber ile güçlendirme, diğer güçlendirme yöntemlerine göre alandan ve zamandan tasarruf sağlıyor. Kullanım kolaylığı, hafifliği sayesinde yapıya ilave yükler getirmemesi ve yüksek yapısal dayanım sağlaması sayesinde güçlendirme çalışmalarında sıklıkla tercih ediliyor.

KYK Yapı Kimyasalları Hakkında:

Türkiye’nin lider yapı kimyasalları firmalarından KYK Yapı Kimyasalları, 2001 yılında Eskişehir’de kurulmuştur. KYK Yapı Kimyasalları, portföyünde bulunan; yapıştırıcılar, derz dolguları, su yalıtım malzemeleri, ısı yalıtım malzemeleri, tamir harçları, zemin malzemeleri, sıvalar, astarlar, dış cephe boyaları, katkılar ve yardımcı malzemeleri ile tüm Türkiye’ye ve yurtdışında 20 farklı noktaya satış gerçekleştirmektedir. KYK Yapı Kimyasalları, Eskişehir, Samsun, Adana ve Diyarbakır üretim tesislerinde yıllık 600 bin ton üretim kapasitesine sahiptir. Türkiye genelinde Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Eskişehir, İstanbul, İzmir ve Samsun Bölge Müdürlükleri ile hizmet vererek, dağıtım, perakende ve uygulama yapan 270 ana bayi, 1.000 tali bayisi ile ürünlerinin yurt genelinde penetrasyonunu sağlamaktadır. %100 yerli sermaye ile faaliyetlerine devam eden KYK şu an 116 farklı ürün ve 400 ürün çeşidi ile TSE, CE ve ISO belgeleri ile yönetim sistemleri çalışmalarını yürütmektedir.

Yoshinori Moriwaki Hakkında:

Yoshinori Moriwaki, 1958 yılında Japonya’da doğdu. Yüksek mimar ve yüksek inşaat mühendisidir. Japonya’da deprem bölgesi olan Sendai’ da 13 yıl görev yapmış olan Moriwaki, Japonya Yurtdışı İnşaat Şirketleri Derneği adına İstanbul’da Marmaray ve İzmit Körfezi Geçiş Köprüsü projelerindeki denetim görevlerinin yanı sıra; Swiss Otel Projesi, YKK Fermuar Fabrikası, Çerkezköy- Honda Otomobil Fabrikası, Şekerpınar - Toyota Fabrikası, Adapazarı - Toyotasa Acil Yardım Hastanesi gibi bilinen projelerde imzası bulunmaktadır.. Japon otomotiv sektörünün Türkiye’de yapmış olduğu yatırımların hemen hemen hepsinde görev almıştır. Japonya’nın en uzun asma köprüsü AKASHI inşaatını yapan Hazama Ando Corporation şirketinin İstanbul Şubesi Genel Müdürü ve Japonya Yurtdışı İnşaat Şirketleri Derneği Türkiye Şubesi Genel Sekreteri olan Moriwaki, deprem uzmanı olarak biliniyor. Moriwaki, Türkiye’nin pek çok ilinde birçok eğitim kurumu ve sivil toplum kuruluşlarının organizasyonlarında deprem bilgilendirme semineri verdi. 1999 Marmara depremi sonrası bir aylığına Türkiye’ye gelen ve o tarihten beri İstanbul’da yaşıyor.