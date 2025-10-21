Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde beklenen yağışlı hava için uyarıda bulundu. Özellikle Kıyı Ege, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde kuvvetli sağanaklar bekleniyor. Yağışların ani su baskınlarına ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtildi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Ekim Salı gününe ilişkin yayımladığı hava tahmin raporuna göre, yurdun büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor.

Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'nun batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Gece saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusunda da yağışlar görülecek.

Özellikle Kıyı Ege, Osmaniye, Hatay kıyıları, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevreleri ile Van ve Hakkari'nin batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağışlar beklenirken, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklendiği, rüzgarın da genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edildi.

Ayrıca, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesini öngören Meteoroloji, kuvvetli yağış beklenen bölgelerde yaşayanların sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda dikkatli olmalarını istedi.