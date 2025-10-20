Suç Örgütü Lideri olmakla suçlanan Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı. Dev iddianamede, örgüt lider Aziz İhsan Aktaş’ın 704 yıla kadar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın 415 yıla kadar hapsi istendi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in ise değişen oranlarda hapsi istendi.

Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

40'I TUTUKLU 200 ŞÜPHELİ VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı tarafından hazırlanan 578 sayfalık iddianamede, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in aralarında olduğu 40'ı tutuklu 200 şüpheli bulunuyor. 19 kişinin mağdur olarak yer aldığı İddianamede 63 farklı eylem anlatıldı.

BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI RIZA AKPOLAT'IN 415 YIL HAPSİ İSTENDİ

17 Ocak'ta tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın "Suç örgütüne üye olma" 26 farklı fiilden "İhaleye fesat karıştırma", 3 farklı fiilden "Resmi belgede sahtecilik", 19 farklı fiilden "Özel belgede sahtecilik", "Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", 4 farklı fiilden "Rüşvet alma" "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "Haksız mal edinme" suçlarından toplamda 159 yıldan 415 yıla kadar ve 5 milyondan 10 milyona kadar adli para cezası cezalandırılması talep edildi.

AZİZ İHSAN AKTAŞ'A 704 YIL HAPİS İSTENDİ

İddianamede suç örgütü lideri olduğu belirtilen Aziz İhsan Aktaş'ın, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "İhaleye Fesat Karıştırma", "Edimin ifasına fesat karıştırma", "Resmi Belgede Sahtecilik", "Özel belgede sahtecilik", "Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık", "Rüşvet verme", "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama", "Gerçeğe aykırı fatura düzenleme" suçlarında 270 yıldan 704 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü iddianamesi tamamlandı! İşte örgüt lideri ve 7 belediye başkanı için istenen cezalar

DİĞER BELEDİYE BAŞKANLARI İÇİN İSTENEN CEZALAR

İddianamede, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çankaya'nın 2 farklı eylemden "İhaleye fesat karıştırma" ve "Rüşvet alma" suçlarından 6 yıldan 18 yıla kadar hapsi talep edildi. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 2 farklı "İhaleye fesat karıştırma" ve "Özel belgede sahtecilik" suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapsi talep edildi. Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin "Rüşvet alma" suçundan 4'er yıldan 12'şer yıla kadar hapisleri talep edildi.

