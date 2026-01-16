Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi; üniversite-iş dünyası iş birliğini güçlendirecek yeni adımlar ve üniversiteli gençlerin kariyer yolculuklarına destek sunacak projeler için üniversitelerle temaslarını sürdürüyor.

MERSİN (İGFA) - Kariyer Merkezi'nin üniversitelerle kurduğu güçlü iş birlikleri doğrultusunda, Tarsus Üniversitesi ve Toros Üniversitesi'nin ardından Çağ Üniversitesi ile de bir araya gelerek gençlerle doğrudan etkileşim güçlendirildi.

ÖĞRENCİ KULÜPLERİNE KARİYER MERKEZİ'NİN FAALİYETLERİ TANITILDI

Çağ Üniversitesi Kariyer ve Girişimcilik Kulübü ile Uluslararası Ticaret ve Lojistik Kulübü üyelerine yönelik; kariyer planlama, girişimcilik ve iş dünyasına hazırlık süreçlerine ilişkin kapsamlı bilgilendirmeler gerçekleştirildi.

Ayrıca Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi'nin 2026 yılında hayata geçirmeyi planladığı yeni nesil projeler arasında yer alan Kampüs Mersin, Garaj Mersin ve Kariyer Portalı hakkında sunum yapılarak, projelerin kapsamı ve sunduğu fırsatlar anlatıldı.

ÜNİVERSİTELERLE YAPILAN İŞ BİRLİKLERİ PROJELERLE TAÇLANIYOR

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, 2019 yılında merkezin kuruluş sürecinden itibaren Çağ Üniversitesi ile koordinasyon kurulu, insan kaynakları zirveleri, mentorluk programları, kariyer günleri ve profesyonel yöneticilerle buluşma etkinlikleri başta olmak üzere, birçok alanda önemli iş birliklerine imza atıldığını ifade etti.

Mersin'de faaliyet gösteren üniversitelerle iş birliklerinin artarak devam edeceğini vurgulayan Özada, 2026 yılında hayata geçirilmesi planlanan Kampüs Mersin ve Garaj Mersin projelerine ilişkin bilgilendirme sonrasında, Çağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Koç'a nazik ev sahipliği ve iş birliğine verdikleri katkılar dolayısıyla teşekkürlerini iletti.