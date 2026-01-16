Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği projelerin yanı sıra vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlayan yatırımlar da gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Büyükşehir ekipleri, fırtınalı ve aşırı yağışlarda denizin kabarmasına karşı önlem olarak Gölcük Ulaşlı sahiline dalga kırıcı set inşa ediyor.

KOCAELİ (İGFA) - Hava muhalefeti nedeniyle deniz dalgalarının yükselmesi ile Ulaşlı Sahil yolu ve çevredeki konutlar su altında kalabiliyordu. Vatandaşlardan gelen talepleri dikkate alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Ulaşlı Sahiline 550 metre uzunluğunda dalga kırıcı set inşa ediyor.

Proje başlamadan önce sahil şeridinde zemin etütleri yapan Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, şuana kadar sahil şeridinin zeminine toplamda 180 adet jet grout kolon imalatı gerçekleştirirken, proje dahilinde zemine toplam bin 300 adet daha jet grout kolon imalatı yapılacağı belirtildi.

YÜRÜYÜŞ YOLU VE YEŞİL ALANLAR OLUŞTURULACAK

Çalışma kapsamında dalga kırıcı setin üzeri değerlendirilerek yürüyüş yolu, bisiklet yolu ve yeşil alanlar oluşturularak vatandaşların sosyal hayatına sunulacak. Sahil boyunca yapılacak çalışmalar sonucunda sahilde bir görüntü kirliliği oluşmayacak ve bölgede yaşayan insanların denizle bağı kesilmeyecek. Hâlihazırda olduğu gibi merdiven yardımıyla denize girilmesi sağlanacak.