Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından, Türkiye Satranç Federasyonu iş birliği ile bu yıl 9.'su düzenlenen 'Mersin Uluslararası Satranç Turnuvası', Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreni ile sona erdi.

MERSİN (İGFA) - Türkiye çapında 1 milyon 700 bini aşan lisanslı sporcu sayısına ulaşan satranç sporunun en prestijli organizasyonlarından biri olan 'Mersin Uluslararası Satranç Turnuvası', bu sene de yoğun katılım ile zeka, strateji ve dostluk dolu geçti. Turnuvada bu yıl 44'ü yabancı, 316'sı ise Türkiye'nin 34 ilinden gelen toplam 360 sporcu yarıştı.

Uluslararası arenada ve tüm ülkede ses getiren turnuvada, 31 ünvanlı sporcu da yeteneklerini sergilerken, İran'dan katılım sağlayan IM Arash Tahbaz ise GM normu çıkardı.

EN BAŞARILI SPORCULAR ÖDÜLLERİNİ ALDI

Zekânın strateji ile buluştuğu turnuvada, farklı kategorilerde yarışan ve başarı elde eden sporculara toplam 905 bin 500 TL ödül verildi. A kategorisi sıralama ödüllerinde 1.'liği Meylis Annaberdiyev, 2.'liği Arash Tahbaz ve 3.'lüğü Aryan Gholami elde etti. B kategorisinde ise; Can Yardımcı 1. , Maxim Chetverik 2. ve Abdollah Elahi 3. oldu.

C kategorisinde; 1.'iliği Ufuk Atbas, 2.'liği Mert Şahin, 3.'lüğü ise Naz Mercan Fidan kazandı. D kategorisi sıralama ödüllerinde ise Seren Demirok 1.'iliği, Enes Kayhan 2.'liği, Batuhan Çekmez 3.'lüğü elde etti.

Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödüllerini; Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, Türkiye Satranç Federasyonu Başkan Vekili Bülent Mert Dikeç, Türkiye Satranç Federasyonu Onursal Başkanı Gülkız Tulay, Türkiye Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Faruk Aydın, Türkiye Satranç Federasyonu Antrenörler Kurulu Başkanı Engin Yaşar Işık ve Türkiye Satranç Federasyonu İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Mustafa Eroğlu takdim etti.