Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Uluslararası Kocaeli Spor Tarihi Sempozyumu'nda, İzmit'in 1936'daki spor yatırımları ve kentin spor kültürü akademik verilerle ele alındı. Doç. Dr. Abdullah Lüleci, 'Türkiye'de kent sporu denildiğinde akla gelen ilk yerlerden biri İzmit'tir' diyerek kentin tarihsel önemini vurguladı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kentin sosyo-kültürel gelişimine yönelik düzenlediği 'Uluslararası Kocaeli Spor Tarihi Sempozyumu', Kocaeli Kongre Merkezi'nde akademisyenler ve spor insanlarını bir araya getirdi. Programda İzmit'in geçmişten bugüne uzanan spor serüveni çok yönlü sunumlarla ele alındı.

'Bir Spor Kenti Olan İzmit'te 1936 Yılı Spor Yatırımlarının Analizi' başlıklı bildirisiyle konuşan Doç. Dr. Abdullah Lüleci, İzmit'in tarihsel olarak sporla güçlü bir bağa sahip olduğunu belirterek Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Lüleci, 'Kent sporu denildiğinde Türkiye'de akla gelen ilk şehirlerden birisi İzmit'tir. Sakarya da böyle bir şehirdir' dedi.

1936 YATIRIMLARI İZMİT'İN SPOR İLGİSİNİ BELGELİYOR

Lüleci, dönemin arşivlerinde yer alan bilgiler ışığında 1936'da Türkiye genelinde sadece 20 şehre spor yatırımı yapıldığını, bunlardan birinin de İzmit olduğunu ifade etti. İzmit'in listeye alınmasının temel sebebinin halkın spora duyduğu yoğun ilgi olduğunu aktaran Lüleci, yatırımlar arasında futbol sahaları, tenis kortları, basketbol-voleybol sahaları, atış poligonları, koşu pistleri ve satranç odalarının bulunduğunu söyledi.

1934-1938 yılları arasındaki ekonomik planlamalar, Atatürk'ün sağlık süreci ve yaklaşan savaş ortamına rağmen İzmit'e yatırım yapılmasının, kentin 'öncü spor kenti' kimliğini ortaya koyduğunu vurguladı.

Sempozyum, akademisyen ve araştırmacıların Kocaeli'nin spor tarihine dair sunduğu bildirilerle devam etti