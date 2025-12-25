Mersin Büyükşehir Belediyesi Sinema Ofisi, Kadın Gazeteciler Derneği (KGD), Uçan Süpürge Vakfı ve Kadından Haber iş birliğinde gerçekleştirilen 'Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali 2. Mersin Gösterimi', 19-21 Aralık tarihleri arasında Mersin'de düzenlendi.

MERSİN (İGFA) - Kadınların hikâyelerini 28 yıldır sinema perdesine taşıyan festival; film gösterimleri, söyleşiler ve atölyelerle sinemaseverlerden yoğun ilgi gördü.

Festival, 19 Aralık Cuma günü gerçekleştirilen gala gecesiyle başladı. Açılışın ardından Pelin Boğa'nın yönettiği 'Sıradan Bir Gün' ve Deniz Büyükkırlı'nın yönettiği 'Tavuk Suyuna Çorba' filmleri izleyiciyle buluştu. İlk günden itibaren salonları dolduran izleyiciler, kadın sinemasının farklı anlatılarını yakından takip etti.

ATÖLYE VE SÖYLEŞİLERLE DOLU DOLU BİR FESTİVAL

Festivalin 2. günü, Harika Uygur tarafından gerçekleştirilen 'Sinema Sektörüne Dair Uygulamalı Deneyim Aktarımı' başlıklı atölye ile başladı. Ardından düzenlenen 'Kuşaktan Kuşağa: Söz, Görüntü, Miras' başlıklı söyleşide Ayşenil Şamlıoğlu, Ecem Uzun ve Asiye Dinçsoy dinleyicilerle bir araya geldi.

Gün içerisinde Emine Yıldırım'ın yönettiği 'Gündüz Apollon Gece Athena' filminin gösterimi gerçekleştirildi. Gösterimin ardından düzenlenen söyleşide Emine Yıldırım, Prof. Senem Duruel Erkılıç moderatörlüğünde dinleyicilerle buluşarak, filmin anlatı dili ve toplumsal arka planına dair değerlendirmelerde bulundu.

Aynı gün gösterilen 'Star On Border', 'Kabuk' ve 'Kıyamet Önceki Gün Kopmuştu' filmlerinin ardından düzenlenen ortak söyleşide Berivan Saruhan, Sema Güler ve Nur Sultan Bulut, Beritan Onuk moderatörlüğünde dinleyicilerle bir araya geldi. Söyleşide, filmlerin üretim süreçleri ve kadın deneyimlerini merkeze alan yaklaşımlar ele alındı.