Osmangazi Belediyesi'nin ev sahipliğinde Osmangazi Meydanı'nda Bursalıları ağırlayan Yeni Yıl Festivali, 2026'ya sayılı günler kala vatandaşların ilgi odağı olmaya devam ediyor.

BURSA (İGFA) - Her akşam bir başka konser ile Bursalıların eğlence durağı olan Osmangazi Meydanı'ndaki Yeni Yıl Festivali'nde bu kez Türk sanat müziğinin ezgileri yankılandı.

Festivalin üçüncü haftası geride kalırken, etkinlikler kapsamında Uludağ Sanat Derneği Müzeyyen Senar Türk Sanat Müziği Korosu sahne aldı.

Repertuvarında Türk sanat müziğinin dillere pelesenk olan seçkin eserlerine yer veren Hilmi Bozdemir şefliğindeki koro, soğuk havaya rağmen kendilerine yoğun ilgi gösteren dinleyicilerinin yüreklerini ısıttı. Performanslarıyla beğeni toplayan koro üyeleri, Bursalıları festivalde geçmişe doğru bir yolculuğa çıkardı.

Zaman zaman meydana gelen yağışa rağmen festivalde yerini alan vatandaşlar, Türk sanat müziği konserinin gerçekleşmesinden ötürü duyduğu mutlulukları paylaşarak, etkinlikler için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkürlerini sundu.