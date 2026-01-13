İzmit Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, 2025 yılı boyunca yürüttüğü çalışmalarla gıdadan bakıma, engelli hizmetlerinden yaşlı desteklerine kadar çok geniş bir alanda binlerce vatandaşa ulaştı

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün en yoğun birimlerinden biri olan Sosyal Yardım Hizmetleri kapsamında yıl boyunca 9 bin 606 hanede sosyal inceleme yapıldı. Tek seferlik ve düzenli yardımlar ile Çınar Çocuk Evleri başvuruları doğrultusunda gerçekleştirilen bu çalışmalarla ihtiyaç sahipleri tespit edilerek adil yardım dağıtımı sağlandı.

GIDA BANKASI VE AŞEVİNDEN BİNLERCE KİŞİYE DESTEK

İhtiyaç sahibi vatandaşlara ayni yardım sağlayan Gıda Bankası aracılığıyla 2025 yılında 3 bin 46 haneye ulaşıldı. İzmit, Outlet, Dolphin, Karamürsel, Başiskele ve Gölcük'te bulunan şubelerden haftanın üç günü bağış toplanırken, yedi marketten düzenli olarak sebze, meyve ve şarküteri ürünleri temin edilerek haftalık 60-80 bin TL'lik katkı sağlandı.

YÜZBİNLERCE BARDAK ÇORBA İKRAMI

Aşevi ise yıl boyunca büyük bir üretim kapasitesiyle çalıştı. 239 bin bardak sabah çorbası, 60 bin öğün sıcak yemek, 121 bin dilim kek, mobil ikram aracıyla 46 bin 500 bardak çorba, 45 bin bardak limonata ve 36 bin kase irmik helvası vatandaşlara ulaştırıldı. Ayrıca 11 bin tabak yemek, 18 bin adet hamur işi, 12 bin kase aşure ve mahalle mutfakları için 5 bin 650 yemek üretildi. Dost Eller Giyim Mağazası aracılığıyla da bin 973 kişiye giyim ve bebek malzemesi desteği sağlandı.

ENGELLİ BİREYLERE EĞİTİM, İSTİHDAM VE BAKIM DESTEĞİ

Engelli Hizmetleri Birimi kapsamında Otizm Spor ve Yaşam Evi'nde yıl boyunca bin 178 kişiye hizmet verilirken, başvuran 54 kişi doğrudan kabul edildi. Yaşama Destek Evi'nde 32 öğrenci kayıt altına alındı. Cumhuriyet ve Kuruçeşme Yaşam Merkezlerinde yürütülen kısa mola hizmetlerinden ise 687 öğrenci faydalandı. Down Kafe ve Mobil İkram Araçlarında 15 engelli birey yarı zamanlı olarak istihdam edildi. Evde Bakım Hizmeti kapsamında 211 vatandaşa yıl içinde toplam 2 bin 530 kez bakım hizmeti verildi. Engelsiz Taksi hizmetiyle ise 441 randevu karşılandı ve 882 sefer gerçekleştirildi.

YAŞLILARA ÖZEL MERKEZLER VE EVDE TEMİZLİK HİZMETİ

Asırlık Çınar Evleri Gündoğdu, Serdar, Kuruçeşme ve Yuvam Akarca şubelerinde toplam 409 kayıtlı üyeye hizmet verildi. Bu merkezler yıl boyunca 5 bin 964 kez ziyaret edildi. Alzheimer Yaşam Evi'nde 31 yeni üye kabul edilirken, toplam 54 hasta yıl içinde destek aldı. Evde Temizlik Hizmeti kapsamında kişisel bakımını ve ev temizliğini yapamayan 191 vatandaşa ulaşıldı ve kurum içi temizlikler dahil toplam bin 667 temizlik hizmeti gerçekleştirildi.

ŞEHİT VE GAZİLERE VEFA

Şehit Yakınları ve Gazi Birimi tarafından 2025 yılı içinde 13 şehit ailesi, 2 terörle mücadele gazisi ve 130 Kıbrıs gazisi olmak üzere toplam 145 hane ziyaret edildi. 2022'den bu yana yapılan ziyaret sayısı ise 238'e ulaştı. Ziyaretlerde, Başkan mesajının da yer aldığı özel tasarım Kur'an-ı Kerim setleri ailelere hediye edildi.

İzmit Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, 2025 yılında 100 personeliyle gıdadan giyime, eğitimden evde bakıma, ulaşımdan istihdama kadar pek çok alanda binlerce vatandaşa doğrudan dokunan hizmetler üreterek sosyal belediyecilik anlayışını sahaya yansıttı.