Mersin Büyükşehir Belediyesi, kadınların ekonomik hayata katılımını artırmak ve girişimcilik yolculuklarında onlara destek olmak amacıyla, kentin farklı noktalarında üretici kadın stantları kurmaya devam ediyor.

MERSİN (İGFA) - Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde kent genelinde açılan stantlar, kadın girişimcilerin ürünlerini doğrudan tüketiciyle buluşturmasına imkan tanıyor. Bu stantlarda markasını tanıtarak işe başlayan kadın girişimcilerden biri de 'Mamaluv' markasıyla, Türkiye'nin birçok noktasında ve Almanya'da ürünlerini satışa sunan Büşra Kısa Çağır.

Anne-bebek ürünleri üretimini uzun yıllar yapan ve e-ticarete yönelen Çağır, özellikle müslin tekstil ürünleri ve mama sandalyesi kılıflarıyla kısa sürede dikkat çekti. Büyükşehir Belediyesi'nin üretici kadın stantlarında tüketiciyle buluşan Çağır, edindiği deneyim ve müşteri geri dönüşleri sayesinde markasını büyütme yolunda önemli adımlar attı.

'Mamaluv', hem yurt içinde mağazalarda yer alıyor, hem de yurt dışı pazarına açılmış durumda.

Üretici kadın stantları sayesinde kadınlar hedef kitlelerine daha rahat ulaşabilirken, ürünlerine yönelik talebi de doğrudan gözlemleyerek işlerini geliştirme fırsatı buluyor.

Kadın girişimciler bu stantlar aracılığıyla sadece satış değil, aynı zamanda deneyim ve bilgi paylaşımı da yaparak işlerini daha ileriye taşıyabiliyor. Zamanla iş yeri açan, e-ticarete yönelen ya da farklı alanlarda işini büyüten birçok kadın girişimci, üretici stantlarının kendileri için bir başlangıç noktası olduğunu vurguluyor.

Çağır: 'Üretici kadın stantları, sıfırdan başlayanlar için güzel bir başlangıç'

'Mamaluv' markasının sahibi Büşra Kısa Çağır, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üretici kadın stantlarında yer alırken, aynı zamanda belediyenin organize ettiği girişimcilik, pazarlama gibi alanlarda eğitim ve seminerlere de katıldığını belirtti.

Çağır, 'Aktif olarak anne bebek ürünleri üretimi yapıyoruz. 'Mamaluv' markamızı büyütüyoruz. Büyükşehir ile 6 sene önce kurduğu stantlar sayesinde tanıştım. Belediye'nin sunduğu tüm imkanlardan yararlanıyoruz.

Üretici stantları, aslında bir girişime başlamadan önce çok güzel bir başlangıç. 'Başkaları neler yapmış, kaç senedir buradalar, neler yapılabilir? Hedef müşteriniz kimdir?' bunları görüyorsunuz. Sıfırdan başlayan biri için gerçekten güzel bir imkan' dedi.